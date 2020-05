Veliki gubici za najvećeg bilogorskog proizvođača božura

Milijunske štete bjelovarskog poljoprivrednika Željka Ledinskog zatekle su ga uslijed krize uzrokovane koronavirusom. Cjelogodišnji urod božura ove će sezone propasti uzrokovajući nezapamćene gubitke.

OPG Ledinski pretrpit će ogromnu štetu, prvenstveno jer mu je onemogućen izvoz na svjetsku burzu cvijeća u Nizozemsku, koju redovito posjećuje. Naime, božuri su ostali nepobrani, a početak otvaranja cvijeta za božur znači kraj cvatnje i propadanje. Inače, OPG Ledinski Željko bavi se poljoprivrednom proizvodnjom na obiteljskom imanju u selu Kovačevcu, pokraj Bjelovara.

– U Hrvatskoj se 95 posto cvijeća uvozi. A mi cvijeće prodajemo u Nizozemskoj. Za to dobivamo i poticaj za cvijeće. Najpoznatiji smo po božurima, imamo ih u šest različitih boja, no imamo i voćnjake u kojima su posađene jabuke, kruške, šljive, orasi nektarine i breskve. Na pola hektara imamo i trešnje. Sve će to ove godine propasti - kazao je Ledinski.