Velike promjene mogle bi potresti MAGA savez, sve se više spekulira o novom vođi

Američki potpredsjednik JD Vance mogao bi postati nasljednik Donalda Trumpa i preuzeti vođenje MAGA pokreta, ali mora biti otvoreniji oko svojih stavova i pokazati više strasti, smatra američki povjesničar i youtuber Matt Beat. Republikanska stranka potpuno se preobrazila zahvaljujući uspješnim kampanjama predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, njegov drugi mandat završava 20. siječnja 2029. godine, nakon čega više neće moći ponovno kandidirati za predsjednika. To otvara pitanje tko će preuzeti vođenje MAGA pokreta.

Matt Beat, edukator i YouTuber s gotovo 1,4 milijuna pretplatnika, u razgovoru za The Express US izjavio je da vidi upravo Vancea kao budućeg vođu. "Stvarno mislim da je to JD Vance. Mislim da je on budućnost stranke i vjerojatno će se okrenuti nekom drugačijem smjeru", kazao je. Beat objašnjava da će odlaskom Trumpa nastati vakuum moći unutar MAGA republikanaca. Prema njegovim riječima, Vance trenutno uglavnom slijedi Trumpove stavove, ali će nakon Trumpa morati jasno pokazati za što se zalaže. "Vance će morati biti za nešto. Jer sada je tako da što god Trump kaže, Vance kaže 'valjda sam i ja za to', a ako je Trump protiv, onda je i on protiv. Ali nakon što Trump ode, ljudi neće slijepo pratiti sljedećeg", poručio je.

Beat naglašava da Vance ima potencijal jer ima "stvarne ideje i stvari u koje strastveno vjeruje". "Mislim da je on taj koji ima ideje i stvari u koje strastveno vjeruje. Samo moraš biti za nešto", naglašava.

Dodao je da ne vjeruje u povratak 'starog stila republikanaca' poput Johna McCaina ili Georgea W. Busha. "Mislim da više nikad nećemo vidjeti republikanca poput Johna McCaina ili Georgea W. Busha. Zato sam spomenuo Vancea – od svih koji će pokušati preuzeti u vakuumu moći, on je taj s pravim idejama", dodao je.

Iako se Vance dugo smatrao prirodnim nasljednikom, Trump još uvijek oklijeva dati službenu podršku za izbore. Prema izvorima bliskim New York Timesu, Trump ne vjeruje u potpunosti svom potpredsjedniku da može voditi stranku nakon njega. Spominjao je Vanceovo početno protivljenje nekim ratnim akcijama te je kritizirao odluku da pošalje delegaciju predvođenu Vanceom na pregovore u Pakistanu, koji nisu uspjeli. Unatoč tim glasinama, Bijela kuća odlučno demantira bilo kakav razdor između Trumpa i Vancea. "Vance je obavio izvanredan posao pomažući u provedbi predsjednikove agende 'America First'. Nema potpredsjednika u povijesti koji je bio više osnažen, a to odražava snažno povjerenje i odnos između njih dvojice. Sve lažne medijske narative neimenovanih izvora koji fabriciraju priče očito nemaju pojma o istini", kazao je Steven Cheung.

Ime državnog tajnika Marca Rubia također se spominje kao mogući kandidat, no Beat smatra da on nema velike izglede jer predstavlja 'stari stil republikanaca'. Vance trenutno ostaje jedan od glavnih favorita za republikansku nominaciju 2028., iako Trump još nije dao nikakvu službenu podršku.