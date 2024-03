Velika oštećenja: Karlovčani zaustavili Aglomeraciju i traže hitnu reviziju radova u Zvijezdi

Nakon silnih oštećenja na objektima u karlovačkoj Zvijezdi u kojoj se, kao i u drugim dijelovima Karlovca , provodi projekt aglomeracije, stanari Gaze, gradske četvrti koja se naslanja na Zvijezdu kamo se uskoro treba "doseliti" aglomeracija, prosvjedovali su i inzistirali na dogovoru prije početka radova kako bi, rekli su, izbjegli gorku sudbinu vlasnika zgrada iz susjedne Zvijezde. Tako su ovih dana na sat vremena stanari Draškovićeve ulice na Gazi otežali i zaustavili promet na glavnoj prometnici u četvrti hodajući preko pješačkog prijelaza, nakon čega su javno zatražili da se aglomeracija obustavi dok se ne pronađe način na koji bi se projekt trebao provoditi bez silnih oštećenja objekata. Zatražili su i da se provede neovisna stručna revizija projekta kako bi se utvrdilo je li za oštećenja u Zvijezdi kriv projektant, nadzor ili izvođač te koja bi preporučila daljnju metodu rada.

Strahuju za svoje kuće

– Strahujemo za svoje kuće, jer talpe koje su postavljali u Zvijezdi trebali bi, kako je rečeno, postavljati i pod naše kuće na Gazi dok mijenjaju kanalizacijsku i vodovodnu mrežu, a mi ne želimo da to rade tako kako su radili u Zvijezdi. To se može i mora kvalitetnije raditi i nećemo dopustiti da počnu radove sve dok neovisni stručnjaci ne kažu svoje – poručili su stanari karlovačke Gradske četvrti Gaza okupljeni u inicijativu koju predvodi Milan Medić.

GALERIJA: Karlovac: Brojna oštećenja na kućama u Zvijezdi

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, s Katarinom Malenicom, direktoricom Vodovoda i kanalizacije i djelatnici Grada o ViK-a pozvao ih je i na sastanak u gradsku vijećnicu kamo su došli i stanari Zvijezde koji su oštećenja na svojim kućama i način rada prijavili nadležnim inspekcijama, državnom odvjetništvu, ministarstvima te Europskoj komisiji koja financira radove. Na sastanku su čuli podatak da su radovi u Draškovićevoj dio projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa" ukupne vrijednosti veće od 67 milijuna eura. Direktorica K. Malenica kazala je da je u Zvijezdi ukupno 270 objekata te da je šteta u sklopu radova aglomeracije prijavljena na 54 objekta. Od tog broja 49 imaju manja oštećenja, rekla je, a pet ih je jače oštećeno, te da je od tih pet na dva objekta utvrđeno da su štete nastale u potresu. Najveća oštećenja pretrpjeli su objekti u Kraševoj ulici gdje su talpe postavljane ispod kuća i gdje se radilo na dubini do sedam metara zbog čega su popucali temelji i zidovi, a kuće su se počele slijegati. U toj su ulici zgrada karlovačkog Veleučilišta, zgrada Kamod koja je novoizgrađena te objekti iz kojih su se stanari iselili zbog nesigurnosti.

Iz Vodovoda i kanalizacije na sastanku su rekli i da su radovi u Draškovićevoj, Gambonovoj i Bencetićevoj ulici obustavljeni još 8. ožujka odlukom nadzora dok se ne utvrdi siguran način izvođenja te da se priprema postupak javne nabave za angažiranje neovisne stručne revizije koja će proučiti projekt i dati odgovore što se dogodilo i kako dalje. Iz Vodovoda ću obećali da će sve daljnje informacije o reviziji komunicirati s građanima.

VIDEO: Zagreb: Šaran 7,5, brancin i orada 12, a kovač 42 eura

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Neće biti radova do revizije, odnosno geomehaničkih istraživanja koja će reći što je do sada bilo i može li se tako dalje. To je zaključak s kojim možete mirni doma – poručio im je gradonačelnik Damir Mandić koji je na sastanku odbacio tvrdnje o devastaciji karlovačke gradske jezgre. – Za štete u Zvijezdi vlasnicima smo dali upute o prikupljanju dokumentacije o nastaloj šteti, upućeni su i na police osiguranja, a i sve smo lokaciji obišli. Ulagač snosi solidarnu odgovornost za isplate odšteta s izvođačem GIP Pionir. Dakle, neće izvođač imati građane protiv sebe, nego Grad Karlovac. U Gradu ćemo novac osigurati, ali će se Grad suditi s izvođačem, ako ga on izigra, a ne vi, građani – poručio je sa sastanka gradonačelnik D. Mandić. Pozdravio je i najavu stanara Zvijezde da će oštećenja na objektima prijaviti tijelima EU koja financira taj komunalni projekt.

Ima drugačijih načina

– Prvi ću nas sve prijaviti Europskoj komisiji. Nemamo što skrivati. Pozivam vas da dođete i pogledate dokumentaciju koja postoji o projektu – dodao je Mandić. Stanari Gaze izrazili su zadovoljstvo obećanjem da se aglomeracija zaustavlja dok se ne obavi revizija i pronađe način na koji će se komunalni radovi odraditi bez oštećenja građevina.

FOTO Prekrasni prizori s Tomislavca: Pogledajte kako je Zagreb prigodno ukrašen za Uskrs

– Struka zna pravi način i mora ga reći, jer on sigurno postoji. Nije ovo prvi put da se radi kanalizacija u Zvijezdi i na Gazi i nikada do sada nije bilo ovakvih katastrofalnih oštećenja. Zajmom Svjetske banke 1997. u Kraševoj je ulici izgrađen kolektor na istoj dubini od šest metara, a da pri tome nije oštećena niti jedna zgrada. Danas je više oštećenih od zgrada koje nemaju oštećenja. Također, kroz ISPA projekt rađen je kolektor u Tkalčevoj ulici na Gazi na čijem se početku nalazi kuća minirana u ratu, koja je potkolčena gredama da se ne uruši. Pored nje je izgrađen kolektor na dubini od šest metara, a da se ruševina nije pomakla za milimetar. Dakle, postoje načini, samo ih treba odabrati – podsjetio je Milan Medić. Dodao je i da je stanarima nepojmljiva retorika da su oštećenja u Zvijezdi očekivana i da su za njih krivi i sami stanari.

FOTO U Srbiji nestala djevojčica Danka (2): U tijeku velika potraga