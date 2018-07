Večernji vam list u ponedjeljak daruje vodonepropusnu futrolu za mobitel

Navikli smo mobitel nositi kamo god pođemo. Kad se spremamo izaći iz kuće, prvo što učinimo jest staviti mobitel u džep. Postala je to nesvjesna, refleksna radnja. Bez mobitela ne idemo nikamo, pa ni na plažu. A onda ga nerijetko nesvjesno ponesemo sa sobom i u more! Večernji list pomoći će vam stati na kraj toj neugodnosti darujući vam vodootpornu futrolu za mobitel, koja će se u ponedjeljak 23. srpnja naći u bogatom ljetnom paketu koji uključuje Večernji list, ljetni Večernji i Franckov Bianca instant napitak – i to sve za samo 20 kuna!

Kupate li se, plovite li na brodu, plutate li na zračnom jastuku ili jurite na jet skiju, vodootporna futrola spriječit će da vam mobitel ispadne i ne završi na dnu mora. Bogat ljetni paket Večernjeg lista u kojem je ovaj korisni dar na prodajnim mjestima bit će u ponedjeljak 23. srpnja. Zahvaljujući njemu, ljeto će vam biti ugodno i bez neugodnih slučajnosti. U paketu za samo 20 kuna potražite svoju vodootpornu futrolu, zajedno s Večernjim listom, ljetnim Večernjakom i Bianca instant napitkom. Požurite jer su količine ograničene!