Večernjakova domovnica 2024.: Ovo je 11 nominiranih kandidata u kategoriji 'Gluma'

Nakon što su u četvrtak u Večernjem listu i portalu Fenix-magazin.de predstavljeni kandidati u kategoriji “Spektakli/showbizz”, danas se nastavlja predstavljanje nominiranih kandidata u kategoriji “Gluma” u 18. po redu Večernjakovom izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2024. godine.

Stipe Erceg, glumac, Berlin

Njemačko-hrvatski glumac i producent rođen je 1974. godine rođen u Splitu. U Njemačku se s obitelji preselio s četiri godine. Glumu je studirao u Berlinu i Pontederi u Italiji. Neko je vrijeme živio i u New Yorku i Miamiju. Glumio je i u brojnim holivudskim filmovima, među kojima je i akcijski triler "Nepoznati identitet". Dobio je brojne značajne nagrade. Za svoju ulogu u filmu "Die fetten Jahre sind vorbei" osvojio je Njemačku filmsku nagradu 2004. godine. Uloga u televizijskom filmu Blaubeerblau donijela mu je 2021. godine nagradu "Hessischen Fernsehpreis". Glumio je i u najskupljem filmu u povijesti njemačke kinematografije, terorističkom spektaklu naziva “ Der Baaden – Meinhof Komplex ”.

Paula Kalenberg, glumica, Berlin

Paula Kalenberg postala je poznata u adaptacijama romana "Oblak" i "Krabat" i tako se probila u sam vrh mladih njemačkih glumaca. Rođena je1986. u Dinslakenu. Svoju prvu ulogu dobila je kad je imala 14 godina. Glumila je žrtvu otmice u psihološkoj kriminalističkoj drami "Hanna - gdje si?". Njezin konačni proboj dogodio se kad je glumila žrtvu zračenja Hannah u adaptaciji knjige za mlade "The Cloud" (2006.). Godine 2007. oduševila je kao glavna glumica u nagrađivanoj drami "What am End Counts", a 2008. u filmskoj adaptaciji romana "Krabat" Marca Kreuzpaintnera. Pojavila se i u obiteljskoj sagi Rosamunde Pilcher "Četiri godišnja doba". Nagrađena je "New Faces Award 2006" za svoju glumačku izvedbu u filmu "The Cloud". Glumica živi u Berlinu. Otac joj je podrijetlom iz Hrvatske, njegovi roditelji su se pedesetih godina prošlog stoljeća nastanili u Ruhrskoj oblasti i tamo otvorili restoran.

Marija Kovčo, glumica, Starnberg

Njemačka glumica i pjevačica hrvatskog podrijetla. Od 2015. do 2018. studirala je glumu na Filmskoj akademiji u Münchenu. Marija Kovčo isprva je dobivala glavne i sporedne uloge u raznim predstavama prije nego što je 2021. godine glumila privremenu detektivku u četiri epizode "Die Rosenheim-Cops". Marija je pohađala glazbenu školu i brzo pronašla bend. Isprva je radila kao medicinska sestra defektolog kada je igrom slučaja angažirana da snimi kratki film "Dann habe ich Blut geleckt". Osim u filmovima i serijama, pojavila se i u brojnim reklamama. Kad ne snima , glumi u raznim predstavama. Mariju smo mogli vidjeti u "Uobraženom bolesniku" (2019.), "Sluškinji Orleanskoj" (2018.) ili "Bliže" (2017.).

Marina Galić, glumica, Frankfurt

Marina Galić pohađala je školu Otto Falckenberg u Münchenu od 1994. do 1998. godine. Nakon angažmana u Schauspielhaus Zürich, igrala je s Thomasom Ostermeierom u Barackeu Deutsches Theatra u Berlinu i pratila ga u Schaubühne na Lehniner Platzu 1999. godine. Tamo je radila na graničnim područjima između glume i plesa, pojavljujući se, između ostalog, u “A Long Time Ago in May” Rolanda Schimmelpfenniga (u režiji Barbare Frey) i u plesnom komadu Luca Dunberryja “Seriously”. Radila je u Schauspielu Frankfurt. Od 2002. do 2009. bila je angažirana u Bavarskom državnom kazalištu. Godine 2004. dobila je nagradu Udruge prijatelja za promicanje mladih glumaca, a 2006. Bavarsku nagradu za promicanje umjetnosti. Marina se pojavljuje u brojnim njemačkim serijama, a radi i kao spikerica.

Tomislav Vujičić, redatelj, Düsseldorf

Vujčić je studirao je filmsku režiju i za svoj diplomski film "Šampion" primio je najveće priznanje na svojoj akademiji. Njegova najveća ljubav je režija i pisanje scenarija. Već je uspješno završio prvi studij Zdravstvene komunikacije. Sudjelovao je i u WDR projektu 'Limitless', radio za hrvatsku stanicu 101 u Zagrebu i za Hrvatsku televiziju. Uz scenske filmove producira slikovne i reklamne filmove. “Trči Švabo, trči”, naziv je njegovog kratometražnog filma koji je privukao velik broj publike u zabrebački Cinestar Boutique. Tomislav Vujčić je rođen u Düsseldorfu, majka mu je iz okolice Vukovara, a otac iz Zagreba. Nakon mature 2003. godine otišao je u Hrvatsku kako bi odslužio vojni rok. Potom se vratio i diplomirao na fakultetu Zdravstvenih komunikacija u Bielefeldu (Bachelor of Science in Health Communication). Njemačka javnost upoznala ga je na premijeri njegova prvog kratkometražnog filma “Champ”.

Davor Peter, glumac, Hamburg, Njemačka

Glumac je rođen u Zagrebu. Završio je glumačku obuku u privatnoj glumačkoj školi Ruth von Zerboni u Münchenu kao i na Grotowsky Seminar Mariusz Vargas u Varšavi te na Lee Strasberg Theatre and Film Institute u New Yorku. Imao je kazališne angažmane u Kölnu , Düsseldorfu , Beču i Amsterdamu .Njegova dugogodišnja filmska i televizijska karijera započela je krajem 1990-ih . U televizijskim serijama uglavnom je glumio oštre epizodne uloge, ali i gostujuće uloge. Na njemačkoj televiziji uglavnom je korišten u kriminalističkim serijama i kriminalističkim filmovima , gdje je često dobivao ulogu kontradiktornog negativca. Nekoliko je puta glumio filmske likove koji su, kao i on sam, došli iz Hrvatske. Tijekom svoje glumačke karijere sve se više razvijao u osjetljivog i diferenciranog karakternog glumca. Nekoliko puta se pojavio u televizijskim serijama Bella Block , Tatort i u televizijskoj seriji Slučaj za dvoje .Osim glumačkog rada, Davor radi i kao spiker za audio knjige . Snimio je nekoliko audio knjiga , uključujući djela Zoé Valdés i Claudija Paglierija

Benedikt Blaskovic, glumac, München

Rođen je i odrastao u bavarskoj gdje je njegov djed došao tijekom 2. svjetskgo rata. U mladosti je naučio svirati bubnjeve i gitaru. Svirao je u mnogim bendovima. Nakon osnivanja dramske grupe u školi, istražio je strast prema glumi. Kada je 2008. godine završio školu, Ben je odlučio postati glumac i uzimati privatne sate kod poznatih trenera i učitelja u SAD-u. i Njemačkoj prije nego što je prihvatio svoju prvu plaćenu ulogu 2009. U međuvremenu je također snimio nekoliko kratkih filmova. Godine 2010. snimio je svoj prvi film "Frankfurtske slučajnosti", koji je osvojio nagradu publike na Münchenskom filmskom festivalu 2011. U isto vrijeme na istom je filmskom festivalu nominiran za najboljeg novog glumca. Također je 2011. snimio svoj sljedeći film "Harms" dok je bio rezerviran za razne TV filmove i serije. Glumio je u mnogim TV serijama i filmovima među kojima su "Schafkopf", "Die Hebamme", "Seitensprung" ili "Letzte Spur Berlin" producirao je vlastiti film "Im Nesseltal" u kojem je također igrao jednu od glavnih uloga. Stoga je osnovana njegova producentska kuća Victus Films. Sa svojom producentskom kućom producirao je "Karma Is A Hitch" 2021. i "Lockpickers" 2022.

Branco Vukovic, glumac, Meersburg

Vuković je njemački glumac, voditelj i pjevač hrvatskog podrijetla. Od 2004. do početka 2006. igrao je glavnog inspektora Branca Vukovića u 225 epizoda Sat.1 serije K11 - Inspektori u akciji . Od svibnja 2006. do 2008. pojavio se 36 puta kao gost u RTL-ovoj sapunici “ Dobra vremena, loša vremena ”. Tamo je glumio odvjetnika Svena Lutterbecka. Zajedno s klizačicom Theresom Schumann sudjelovao je u showu Ples na ledu na RTL- u od listopada do studenog 2006. godine. Branco je 2008. u Bugarskoj snimio treći dio video filma “Princ i ja 3” u kojem je glumio njemačkog reportera. Od tada je glumio u brojnim serijama i fimovima. Vukovićev prvi singl Coffee to Go, objavljen 2006. , dosegao je 77. mjesto na njemačkoj ljestvici singlova . Njegova pjesma iz 2007. What Have I Done – Is it really love dostupna je samo za preuzimanje s interneta, ali je ipak dospjela među deset najboljih u Austriji i Švicarskoj .

Mimi Fiedler, glumica, München

Miranda Čondić-Kadmenović, poznatija kao Mimi Fiedler, njemačka je glumica hrvatskog podrijetla. Rođena je kao Miranda Toma 1975. u Splitu. Međutim, odrasla je u Njemačkoj. Studirala je književnost, ali ga nikada nije završila. Umjesto toga, odlučila je postati glumica. Svoje prvo scensko iskustvo Hrvatica je stekla u Laiensclubu, pozornici mladih talenata Schauspielhausa u Frankfurtu. Na filmu je debitirala 1998. u kratkometražnom filmu Christiana Wagnera "Zita - priča o smrtnim grijesima", koji je osvojio posebnu nagradu žirija na Međunarodnom festivalu mladog filma u Torinu. Iste godine viđena je u psihološkom trileru Nica Hofmanna "Solo za klarinet". Uslijedile su razne glavne i sporedne uloge u TV produkcijama.

Godine 2004. Miranda Leonhard glumila je fotografkinju Frenzy u TV komediji “Everything but Sex”. Od 2005. godine glumila je istu ulogu u dramskoj seriji "Everything but Sex" uz Annette Frier i Simone Hanselmann. Najpoznatija je postala po ulozi forenzičarke Nike Banović u stuttgartskom "Tatortu". Godine 2010. pred kameru je dovela Tila Schweigera za njegov igrani film “Kokowääh”. 2012. vratila se u kina u romantičnoj komediji Marca Rothemunda "Mann tut was wie Mann can". Nakon toga zaredale su brojne TV i filmske uloge.

Rita Rusić, (Rita Cecchi Gori), glumica Milano

Rita Rusić, poznata i kao Rita Cecchi Gori, talijanska je producentica, glumica i pjevačica hrvatskog podrijetla. Rođena je u Poreču. Jedno vrijeme je radila kao model, a karijeru glumice počela je ulogom u filmu Attila flagello di Dio iz 1982. godine. Potom se potpuno posvetila filmskoj industriji. U svijet glume ju je uveo poznati pjevač Adriano Celentano. Odigrala je brojne zapažene uloge među kojima u filmu Attila, flagello di Dio s Diegom Abatantuonom u glavnoj ulozi. Najpoznatija i najuspješnija je kao producentica. Producirala je čak 47 filmova, većinu kao samostalna producentica. Najveći uspjeh u Italiji imala je 1996. filmom Il Ciclone, redatelja Leonarda Pieraccionija, u Europi filmom Nirvana (1997.) Gabrielea Salvatoresa, koji je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu. Svjetski uspjeh postigla je filmom La vita è bella (1997.), glumca i redatelja Roberta Benignija.

Tatjana Šimić, glumica, Amsterdam

Nizozemsko-hrvatska glumica, pjevačica i model. Iako je većinu svoje mladosti odrasla u Zagrebu, zajedno s majkom i sestrom preselila se u Rotterdam u Nizozemskoj 1979. godine. Tatjana Šimić postala je prava zvijezda zahvaljujući ulozi u kultnoj obiteljskoj seriji “The Flodders” gdje je utjelovila ulogu majke Kees Flodder. Devedesetih godina prošlog stoljeća Tatjana je smatrana seks simbolom , a slikala se čak i za magazin “Playboy” – naslovnicu je krasila ukupno 17 puta. Glumila je u brojnim filmovima kao što su "Eine Familie zum Knutschen" i "Starke Zeiten". Na svom Instagram profilu Šimić svojim obožavateljima redovito daje snimke iz svog života. I dan danas dobiva gomilu komplimenata svojih fanova koji je vjerno prate.