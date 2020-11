Masovna histerija zahvatila je Hrvatsku, ljudi su izašli na ulice i slavili

Subota, 14. 11. 2020.

Zagrebački vatrogasci pozvani na intervenciju na Trgu žrtava fašizma nemalo su se iznenadili kada su tamo vidjeli dvije lomače i veliku grupu ljudi koja ih je spriječila da ugase vatru! Pozvana je i policija, čiji je glasnogovornik okupljenim novinarima rekao da se radi o dvije grupe HDZ-ovaca koji pale stranačke iskaznice ljutiti zbog jučerašnje sudske presude kojom je njihova stranka nepravomoćno osuđena za korupciju. Jednu vatru zapalili su svojim iskaznicama oni koji se stide presude, a drugu, ipak malo manju, oni koji zamjeraju nekadašnjem vodstvu što i njih nisu uključili u dodjelu plavih kuverti s novcem. Požar je na kraju brzo lokaliziran.

Nedjelja, 15. 11. 2020.

“U Hrvatskoj, ako ti tata nije liječnik, možeš se ubiti”, izjavio je predsjednik Milanović početkom studenoga komentirajući činjenicu da su njegovu prijateljicu u KB-u Dubrava odbili pregledati iako ima karcinom. KB Dubrava, kojem gravitira više od 200.000 ljudi, postao je COVID bolnica i to već daje odlične rezultate. Prema podacima iz same bolnice, broj onkoloških pregleda manji je od 30 do 70%, a ako imate melanom, bježite iz Dubrave jer će od vas 10 tamo primiti 3. Oko 30% manje žena operira se od raka dojke u odnosu na raniji period, tako da je preporuka Stožera da, ako vam tata nije liječnik, onda bi bilo najbolje da ne dobijete rak ako živite u istočnom dijelu grada.

Ponedjeljak, 16. 11. 2020.

Masovna histerija zahvatila je Hrvatsku nakon što je naš dobri Stožer objavio da pada broj zaraženih. Danas ih se zarazilo samo 1313, a Vili je izliječio 2500 građana. Ljudi su izašli na ulice i slavili veličanstveni uspjeh našeg Stožera iako su bili svjesni da se vikendom manje testira. Problem je jedino što Stožer svjesno iznosi podatke za koje zna da nisu točni. Naime, mnogim je građanima dobro poznato da liječnici ne šalju sve ljude sa simptomima na testiranje. Kada se razboli mama, a tata i djeca dobiju simptome, nitko ih ne šalje na testiranje, nego im se kaže da ostanu doma i tretira ih se kao bolesne. Koliko je stotina ili tisuća takvih ljudi dnevno koji ne ulaze u Vilijevu statistiku, nemamo pojma. Odgovor zna samo vjetar.

Utorak, 17. 11. 2020.

Težak dan. Pupi je u Vukovaru s Borisom Miloševićem u Dunav bacio dva vijenca za srpske civile koje su nepoznati počinitelji ubili prije i na početku pravog puškaranja u gradu. Takvih je slučajeva je bilo nekoliko desetaka. Ove su godine Srbi izmislili da je s njima vijenac trebao, u ime Vlade RH, baciti i vukovarski branitelj Zvonko Milas. Onda nam je Plenkijev PR Marko objasnio da Srbi lažu, odnosno da su u SNV-u nešto krivo shvatili. Ipak, naši reporteri s terena koji uho drže na pravom mjestu kažu da je Milas vaistinu trebao odati počast srpskim civilima, ali su mu neki dragi ljudi preko telefona uspjeli objasniti da to ne bi bilo baš najpametnije.

Srijeda, 18. 11. 2020.

Krenula je Kolona sjećanja, a cijela Hrvatska drži palčeve da ne postane Korona sjećanja. Preporuka Stožera o nošenju maski i socijalnoj distanci državni se vrh pridržava besprijekorno. Ostali baš i ne. U jednom kadru pola ljudi nosi masku, u drugom svaki deseti, ali ok, na otvorenom su i valjda neće na zlo. Interesantno, navijačke skupine koje su došle odati počast ignoriraju preporuke Stožera. Nitko ne nosi masku, a u hodu im se ramena dodiruju. COVID redari im mašu, sve je pod kontrolom i kada ništa nije pod kontrolom. U koloni je i Boris Milošević, potpredsjednik Vlade. Kardiološki stručnjak Stipo Mlinarić iz Škorine stranke usprotivio se njegovu dolasku, kaže da ne dolazi od srca. Treba vjerovati struci.

Četvrtak, 19. 11. 2020.

Dobro je, preživjeli smo politički igrokaz s popuštanjem mjera u Vukovaru, sada možemo najaviti oštrije mjere. Vili nam se razbolio, ali poručuje Plenkiju da računa na njega kao da je u punom sastavu. Zato simpatični Davor i Krešo obaraju normu. Najavljuju da će svi poput Vilija raditi od doma, kafići se zatvaraju u 22, zabranjuju se okupljanja, posebno mladih ljudi, koji jako vole otići na tulum po koronu, pa je pokloniti baki na povratku kući. Struka se sve jače diže na noge i traži strože mjere. Mrtvi polako prelaze brojku od 40 dnevno, ali od potpunog zatvaranje neće biti ništa. Hrvatska za to jednostavno nema novca.

Petak, 20. 11. 2020.

Onaj glupi Ivan Đikić i satnija naših znanstvenika po svijetu zaziva stroži pristup i oštrije mjere. Čačić traži policijski sat i zatvaranje svih okupljališta, broj zaraženih, čak i ovaj frizirani, danas ide skoro do 3000, a jučer nas je zbog korone napustilo 57 građana. Vili iz samoizolacije, Krešo i Davor na sve to odmahuju rukom i haluciniraju da su stvari pod kontrolom, a Plenki na presicama svako pitanje o oštrijim mjerama poklopi ciničnim komentarom. Za to vrijeme ludi Slovenci kazniše klinca koji je na javnom mjestu skinuo masku kako bi pojeo burek sa sirom. Gdje je to cjepivo više? Čipirajte nas, samo da ovo ludilo više prestane...