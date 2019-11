Vatra guta sve pred sobom: Dvoje ljudi poginulo, pet nestalo. Najmanje 150 domova je uništeno

Dvoje ljudi je poginulo, a pet je nestalo i najmanje 150 domova je uništeno u požarima koji su poharali istok Australije, rekle su vlasti u subotu. Vatrogasna služba Novog Južnog Velsa potvrdila je da je dvoje ljudi smrtno stradalo u požaru pored Glen Innesa, više od 550 kilometara sjeverno od Sydneya.

Jedno tijelo nađeno je u vozilu, a od opeklina zadobivenih u požaru u petak umrla je jedna žena.

Premijer Scott Morrison rekao je kako postoji bojazan da će broj žrtava biti veći. "Taj požar već je uzeo dva života ... i kako uspijevamo doprijeti do područja koja su bila odsječena očekujemo nove lošije vijesti", rekao je Morrison na novinskoj konferenciji u subotu koju je prenosila televizija.

‘We’ve never seen this many fires concurrently at emergency alert level.’ — This POV footage shows what firefighters see as they fight Australia’s historic wildfires pic.twitter.com/yPkRQp9UDc