Valamar postao dio virtualne elektrane: Plan je do 2025. doseći ugljičnu neutralnost

Vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj Valamar i prva hrvatska virtualna elektrana KOER započinju suradnju s ciljem povećanja održivosti i uravnoteženja hrvatskog elektroenergetskog sustava. Uravnoteženost sustava ključna je, kaže se u priopćenju iz Valamara, za sigurno i optimalno funkcioniranje, ali i za mogućnost priključivanja novih kapaciteta obnovljivih izvora energije 'čime se omogućuje tranzicija društva na održive načine potrošnje i proizvodnje električne energije'.

- Od 2010. godine Valamar ulaže u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, a ova suradnja označava iskorak Valamara na tržište električne energije. Valamar stavlja na raspolaganje agregate za struju na 12 lokacija od Poreča do Dubrovnika u cilju uravnoteženja energetske mreže. Ukupna snaga koja se stavlja na raspolaganje je 4 MW, a agregati koji inače služe za rezervno napajanje u Valamarovim objektima koristit će se za rasterećenje elektroenergetskog sustava u trenutcima vršnog opterećenja. Prva lokacija koja ulazi u funkciju je Valamarova centralna kuhinja u Vinežu a do kraja godine planirano je puštanje u rad i svih ostalih lokacija - pojašnjava Flavio Gregorović, direktor tehničkog sektora u Valamaru, koji je integrirao održivi razvoj u svoje poslovanje te objavio ciljeve održivosti prema ESG okviru do 2025. godine, a novom suradnjom postaje i predvodnik turističkog sektora u sustavu virtualne elektrane.

Tehnološka tvrtka KOER, pak, ovim ugovorom ostvaruje dodatno povezivanje tržišta električne energije i krajnjih korisnika koji čine virtualnu elektranu, a u Valamaru vidi značajnog partnera. Inače, promišljajući o potrebama modernog elektroenergetskog sustava i mogućnostima razvoja elektroenergetskog tržišta KOER je razvio infrastrukturu prve hrvatske virtualne elektrane i kao agregator upravlja njome. To je, kaže se i priopćenju, platforma za poslovne modele koji će pospješiti ekonomsku održivost obnovljivih izvora energije i ubrzati izgradnju nove energetske infrastrukture.

- Virtualna elektrana objedinjuje proizvođače, potrošače, ali i spremnike električne energije koji se mogu nalaziti bilo gdje unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava. Krajnji korisnici stavljaju na raspolaganje dio svog kapaciteta proizvodnje i potrošnje električne energije. Svima uključenima na ovaj način otvaraju se mogućnosti višestruke dobrobiti - krajnjim korisnicima prilika da postanu aktivni sudionici tržišta električne energije te kroz to ostvaruju dodatne prihode, a Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava pružanje pomoćnih usluge s ciljem optimalnog upravljanja i uravnoteženja elektroenergetskog sustava. Izrazito mi je drago što je Valamar, kao lider u turističkom sektoru, prepoznao da je važno djelovati i u energetskom. Turistički sektor je poznat kao veliki potrošač energije, a Valamar svojim primjerom pokazuje da u energetskom sustavu može sudjelovati i kao faktor uravnoteženja - ističe Marko Lasić, direktor KOER-a.

Inače, Valamar je vrlo aktivan u području održivog poslovanja usmjerenog na stvaranje novih vrijednosti za goste, zaposlenike, lokalne zajednice i društvo, vodeći računa o učincima na okoliš. Do 2025. godine, recimo, u toj kompaniji planiraju doseći ugljičnu neutralnost u prvom i drugom opsegu te nastavljaju s ulaganjima u destinacije i društveni učinak 'teškim' 50 milijuna eura.

