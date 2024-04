Ljeto u travnju: Vani +30°C, evo kada stiže promjena vremena

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano vrijeme, uz slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 9 do 12 °C, najviša između 28 i 30 °C, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.



Uz mnogo sunčanih sati u središnjoj Hrvatskoj temperatura gdjegod na jugu i 31 °C. U Međimurju i Podravini povremeno će puhati umjeren južni i jugoistočni vjetar, drugdje vjetar uglavnom slab. Sunčanog vremena neće nedostajati ni na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro mjestimice može biti magle, osobito na moru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša temperatura zraka između 21 i 25 °C, u gorju ponegdje i viša.



Podjednake vrijednosti i u Dalmaciji. Prijepodne će zapuhati do umjeren južni vjetar i jugo, pa će more biti mirno ili malo valovito, prema otvorenom dijelu i umjereno valovito. Uz većinom sunčano vrijeme vjerojatno će biti i pokojeg kupača. Kupača će sve više biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će dominirati nebesko plavetnilo. Jutarnja temperatura zraka od 10 °C u unutrašnjosti do 15 °C na otocima, a najviša dnevna između 21 i 25 °C.

Stabilni vremenski uvjeti nastavit će se još i u utorak, zatim u srijedu nestabilnije i svježije. Lokalni pljuskovi te grmljavina najvjerojatniji su u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj, no moglo bi ih biti i drugdje. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar okrenut će u srijedu na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će nakon juga, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u srijedu zapuhati umjerena i jaka bura, a prema jugu sjeverozapadnjak. Prevladavat će sunčano vrijeme, samo će srijeda biti oblačnija i nestabilnija, lokalno uz mogućnost neverina. Temperatura zraka bez veće promjene, prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

VEZANI ČLANCI:

Četvrtak isto oblačniji u unutrašnjosti, osobito u svome prvom dijelu, no u nastavku dana razvedravanje. Duž obale većinom sunčano. Krajem tjedna ponovno stabilnije, toplo i vrlo toplo, piše meteorologinja Tea Blažević za N1.

Prof. dr. sc. Branko Grisogono objasnio je zašto i dalje možemo očekivati visoke temperature. - Ovo je rekordan dio travnja otkad postoje mjerenja. A to se može očekivati i dalje jer El Niño i dalje traje, a plinovi staklenika koje čovjek proizvodi ne opadaju značajno. I dalje se betonira, asfaltira, postoje ratovi, eksplozije - kazao je za HRT.

Trebamo li se brinuti što nas čeka ovoga ljeta? - Barem do šestog mjeseca trebamo brinuti kako će ići, jer drugu polovicu šestog mjeseca možda El Niño prijeđe u neutralnu fazu, a to bi onda značilo da bi nekako mogla biti normalnija druga polovica ljeta -kazao je klimatolog Grisogono.

Prošloga ljeta usred velikih vrućina, Hrvatsku su pogodila i jaka nevremena koja su nanijele veliku štetu. - Svakako treba biti spreman na takve ekstremne događaje, na superćelijske kumulonimbuse i na bujične poplave. Znači, srednja temperatura vrlo sporo ide naprijed, ali onda se javljaju jaki špicevi i olujna nevremena. Znači, mi možemo iz perioda suša od par mjeseci dobiti područja s poplavama - zaključio je klimatolog Grisogono.

FOTO Paška janjetina, zagorski štrukli, lički krumpir... Ove hrvatske delikatese imaju zaštićen naziv u EU