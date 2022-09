Napad u Rusiji: Raste broj mrtvih, cure detalji o napadaču

Brojka mrtvih u napadu u školi u ruskom gradu Iževsku povećala se na najmanje 13, navodi državna novinska agencija Tass. Među smrtno stradalima je šest odraslih, kao i sedam maloljetnika, a ozlijeđeno je 14 djece i 7 odraslih osoba, javlja RIA novosti.

Napadač je počinio samoubojstvo, a još se utvrđuje njegov identitet. Pronađeno je tijelo muškarca koji je započeo pucnjavu u školi, javlja agencija TASS.

"U ovom trenutku policijski službenici pronašli su tijelo muškarca koji je počeo pucati. Prema dostupnim informacijama, počinio je samoubojstvo", priopćila je press služba Ministarstva unutarnjih poslova Udmurtske regije.

Motiv pucnjave još uvijek nije jasan. "Za sada znamo da je nepoznata osoba ušla u školu, ubila čuvara, znamo i da ima žrtava među djecom i ranjenima. Sada je evakuacija završena", rekao je guverner regije Alexander Brečalov.

Napad se dogodio u prijestolnici Udmurtije, regije smještene oko tisuću kilometara istočno od Moskve.

"Napadač je počinio samoubojstvo. Nosio je crnu majicu kratkih rukava s nacističkim simbolima i fantomku. Nije imao nikakve dokumente, njegov identitet se trenutno utvrđuje", dodaju istražitelji.

Medicinsku pomoć žrtvama pruža 14 timova hitne pomoći,

🔴BREAKING: At least six dead, some 20 injured in school shooting in the #Russian city of #Izhevsk, the gunman has reportedly killed himself. pic.twitter.com/QZaQTDkERx