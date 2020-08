UŽIVO Novi rekord: U Hrvatskoj 358 novih slučajeva. Stožer prihvatio sve mjere za splitsku županiju

Najveći dnevni broj novozaraženih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji i to njih 138, dok je u Zagrebu zabilježeno 67 novih slučajeva zaraze.

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 358 novih slučajeva zaraze. Nemamo preminulih. 7993 osobe su u samoizolaciji, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. "Nova žarišta su nekoliko teretana, restorana, fitness centara, dva doma za starije, utakmica gdje su zaraženi i gledatelji i igrači u Splitsko -daslmatinskoj županiji", kazao je Beroš.

"Usuglasili smo se s mjerama Splitsko-dalmatinske županije i odluka će nastupiti na snagu od ponoći", kazao je Davor Božinović.

"Nemamo znanstvenih dokaza o učinkovitosti medicinskih proizvoda. Zatražili smo odgovor. U ovome trenutku ne preporučujem da se te maske nabavljaju", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak o novim maskama popularno zvanim Bakrena maska.

Božinović je rekao da će inspekcije obilaziti teren u Splitskoj županiji te da uvijek postoji mogućnost kažnjavanja." Mi se nadamo da neće to biti potrebno. Poanta je da ljudi sve više primjenjuju te preporuke, te da se dođe do cilja, a to je da se smanji porast novozaraženih", kazao je Božinović.