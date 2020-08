Splitski stožer zatražio niz mjera, obvezno nošenje maski u zatvorenom, zatvaranje teretana...

Splitsko-dalmatinska županija danas je zabilježila rekordnih 138 slučajeva zaraze.

"Od novozaraženih 43 zaraženih su kontakti, više od pola ih je od 20 do 30 godina, a prosjek godina je 35 godina. Više od pola oboljelih je u Splitu. Locirali smo žarišta u određenim fitness centrima, imamo i dalje podatke vezano za održavanje nekih obiteljskih okupljanja vjenčanja", poručeno je iz stožera.

Splitski stožer će Nacionalnom stožeru uputiti prijedlog novih mjera.

"Predlažemo, na rok od 14 dana, obvezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima i u ugostiteljskim objektima, održavanje svadbenih svečanosti do 50 osoba, održvanje obiteljskih okupljanja do 20 osoba, održavanje sprovoda do 50 osoba bez izražavanja sućuti, zabranjuje se održavanje karmina. Tijekom održavanja društvenih događanja, vjerskih, obvezno je imati maske i držati distancu od dva metra. Nalaže se pojačana kontrola pridržavanja mjera. Predlaže se zatvaranje teretana i fitness centara. Zabranjuju se posjeti staračkim domovima", kazali su iz Stožera.

Mjere bi trebale na snagu stupiti od ponoći. U Stožeru očekuju daljnji rast novooboljelih.