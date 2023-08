Plenković otkrio što je zatražio od grčkog premijera: Nije realno da je svih stotinjak navijača odgovorno

Ovoga četvrtka održala se prva sjednica Vlade nakon ljetne stranke tijekom koje su bile održavane telefonske sjednice, na kojoj se raspravljalo o više zakona. Među njima je i nacrt prijedloga Zakona o humanitarnoj pomoći, kao i više zakona koji se tiču učenika osnovnih i srednjih škola.

Sjednicu Vlade otvorio je premijer Andrej Plenković koji se na samom početku osvrnuo na sastanak koji je održan s turističkim sektorom u Opatiji 28. srpnja, a na kojem je predstavljen i novi Zakon o turizmu. Premijer je poručio kako je dosadašnji tijek turističke sezone ''vrlo povoljan''.

- Ja bih rekao i da je odličan. Ostvareno je 14,1 milijuna dolazaka te 74,5 milijuna noćenja, što je 8, odnosno 3 posto više nego prošle godine. Predsezona se pozitivno reflektira na kontinentalni turizam, a kada je riječ o domaćim turistima, njih je 15 posto više ove godine. Zahvaljujem cijelom sektoru turizma - kazao je na početku.

Dotaknuo se i poplava i oluja koje su zahvatile Hrvatsku i Sloveniju, napominjući kako je oko 5.300 pripadnika bilo na terenu u Hrvatskoj u tom periodu.

- Zaista je njihov angažman bio uspješan, postojala je vrlo kvalitetna koordinacija, a mi smo Sloveniji pružili i pomoć u ljudstvu, mehanizaciji i opremi. Tamo je poginulo šest osoba i ja sam izrazio sućut premijeru Golobu, a mi smo bili prvi koji su pružili pomoć Sloveniji kada smo praktički dan nakon poplave poslali vojni helikopter - dodao je, pa se osvrnuo na afričku svinjsku kugu koja je zahvatila gospodarstva u Slavoniji.

- Situacija je najteža u Vukovarsko-srijemskoj županiji, zbog čega smo u cilju ublažavanja negativnih posljedica izradili smo dva programa pomoći. Također program potpore sektoru svinjogojstvu vrijedan 5 milijuna eura upućen je Europskoj komisiji. Isplata naknada za usmrćene svinje će krenuti već ovoga mjeseca, a stanje je trenutno stabilno jer već nekoliko tjedana nema zabilježenih slučajeva širenja bolesti izvan zahvaćenog područja - dodao je.

Plenković se dotaknuo i navijača koji su pritvoreni u Grčkoj, ponavljajući kako najoštrije osuđuje nasilje i huliganizam.

- Ovo predstavlja negaciju sporta, čini štetu hrvatskom nogometu i ugledu Hrvatske, pogotovo jer smo mi sportska velesila i važno je da to kao društvo u cijelosti osuđujemo. Jednako tako, pružamo maksimalnu pomoć svim hrvatskim državljanima, njima više od stotinu. Hrvatska policija je obavijestila grčku policiju i ostale države o potencijalnom dolasku određene skupine u Grčku. Naša diplomacija je maksimalno angažirana od prvog dana, a u stalnoj smo komunikaciji na ministarskoj i premijerskoj razini. U komunikaciji s premijerom sam izrazio oštru osudu nasilja, kao i sućut zbog ubijenog navijača, ali sam od premijera zatražio da se navijačima osigura sigurnost u zatvorima te da da proces koji će se tamo voditi bude pravedan i učinkovit. S obzirom na to da nije realno da svih stotinjak navijača bude odgovorno, tražio sam i da se oni koji nisu odgovorni što prije deportiraju u Hrvatsku. Naše će službe komunicirati s grčkim vlastima i pružati potporu pritvorenim navijačima. Podsjećam, riječ je o sudskom postupku kojeg provodi grčko tužiteljstvo, a mi ćemo biti maksimalno angažirani i u kontaktu sa svima - kazao je.

Kratko se dotaknuo i odabira novog ravnatelja VSOA-e Ivana Turkalja, smatrajući kako je to pitanje bilo ''nepotrebno dugo otvoreno''. Premijer je komentirao i zabranu rada nedjeljom koja je stupila na snagu s 1. srpnjem. Napomenuo je kako je cilj pronaći balans između privatnog i poslovnog života građana, posebno vodeći računa o 86.000 žena koje rade u sektoru trgovine, kao i o turističkoj sezoni.

- Glede pitanja oko sajmenih dana, to nije rupa u zakonu niti zaobilaženje propisa, već je obrnuto. Uzeta je ta mogućnost u obzir poštujući tradiciju obilježavanja blagdana poput Velike Gospe kada je tisuće građana hodočastilo u marijanska svetišta i kada su ti dani sami po sebi sajmeni dani. Nismo mi prva zemlja koja regulira rad nedjeljom, neradne nedjelje imaju i izrazito razvijene ekonomske zemlje i ne vidim da bi to trebao biti problem i za hrvatsko društvo, smatram da je to koristan i dobar smjer. Hrvatska obitelj je nukleus hrvatskog društva bez kojeg nema napretka - poručio je.

Na kraju se osvrnuo na nekoliko točaka o kojima će se raspravljati na tekućoj sjednici, posebice naglašavajući mjere poduzete uoči nove školske godine. - U našem mandatu smo osigurali besplatne udžbenike, prijevoz i obroke za učenike. Ukupan iznos je 240 milijuna eura. U infrastrukturu osnovnih i srednjih škola ćemo uložiti milijardu i 500 milijuna eura, dio je iz NPOO-a, milijardu i 300 milijuna eura, dok je 200 milijuna eura iz Operativnog programa Konkurentnosti i kohezije. Još je 215 milijuna eura je ulaganja u dječje vrtiće. Stavljamo fokus na mlade generacije i resor koji je ključ budućega razvoje zemlje. Besplatni školski obrok osiguran je za 308 tisuća đaka od prvog do osmog razreda u osnovnim školama. Također, osigurali smo 20,5 milijuna eura za udžbenike, a 800 tisuća eura za druge obrazovne materijale - poručio je.

Sredstva za centre za starije osobe također je jedna od tema o kojima će se raspravljati. - Idemo na 18 novih domova u županijama koje su se javile na poziv u okviru NPOO-a. Imat ćemo kapaciteta za novih 1700 osoba, to je najveće ulaganje uopće u nizu godina dosada - zaključio je Plenković.