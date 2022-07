'Nazivaju nas ustaškom vladom, to je histerična reakcija, kad dođe trenutak bit će posjeta'

Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a danas je održalo sjednicu u 17 sati, a nakon toga predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjave za medije.

- U gotovo nemogućim okolnostima smo omogućili riječkom brodogradilištu završetak gradnje tri broda. Također, tri kreditne agencije podigle su kreditni rejting Hrvatskoj, to je za naše gospodarstvo sjajna vijest. Vidjeli smo kako napreduje proizvodnja hrvatska proizvodnja kovanica eura. Održali smo sjednicu Vlade telefonski gdje smo definirali cijene goriva za iduća dva tjedna. Nastavit ćemo se baviti pripremama za mjere na jesen. Zadovoljni smo i da smo obranili ministra Grlića Radmana u još jednoj neuspjeloj inicijativi dijela oporbe - osvrnuo se na početku na neke nedavne događaje.

Podsjetimo, diplomatski odnosi Hrvatske i Srbije jučer su ponovno bili uzdrmani nakon što je predsjedniku Aleksandru Vučiću bio zabranjen ulazak u Hrvatsku jer svoj dolazak nije ranije najavio.

Brojni političari ovaj su potez hrvatskih vlasti osudili, a hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako se ''stvorila nepotrebna nervoza'' jer je slanje diplomatske note uoči dolaska stranih visokih dužnosnika uobičajena, odnosno obavezna procedura.

- Ja znam za inicijativu i u veljači smo poslali poruku da nije vrijeme za takav posjet. Ovoga puta smo neslužbeno doznali i to bez ikakve komunikacije, što smatramo da treba prethoditi, bez obzira koliko se posjet diskretno želi obaviti. Treba doći u pravom trenutku i za zemlju domaćina. Ovo nije taj trenutak niti je metodologija bila ispravna - kazao je.

- Kada se steknu uvjeti, onda možemo razgovarati o posjetu. Moram priznati da sam prvi put vidio naslovnice gdje piše da smo 'ustaška vlada'. Toliko epiteta, i to na službenoj web stranici MUP-a Srbije. Bez obzira što znaju da se ovako ne organizira posjet, ovo ukazuje na histeriju Beograda, ali mi smo tu skroz cool i easy - osvrnuo se.

Komunikacija s veljače nije bila dobar trenutak za Hrvatsku, smatra Plenković.

- Posljednja komunikacija je bila na u veljači, na dan kada je meni preminuo otac i kada smo vidjeli za USKOK-ovu istragu vezanu uz Miloševića i Aladrovića. To nije bio dobar trenutak ni za vladu, pa ni za mene. Vidim da se odugovlači s formiranjem Vlade u Srbiji, to nije neka tema. O tom, potom, mi smo shvatili da nama taj posjet ne odgovara - kazao je.

- Važno je da se tretiramo s poštovanjem. Kad vama netko dolazi u posjet, onda se nazove i pita jel domaćinima paše ili ne. Ista vrsta komunikacije treba biti i između država, a ovdje to nije bilo obavljen na odgovarajući način. Ovo ima svoje političke posljedice, ali Hrvatska je država koja drži do sebe i svojih susjeda - dodaje Plenković.

- Svaki posjet koji ima potencijal da izaziva političke turbulencije treba pažljivo održati. Ovo tako ne ide, nama to ne bi palo na pamet. Treba lijepiti manje etiketa, malo mi to djeluje smiješno, kao da smo vratili vrijeme za 30 godina. Nije da nas dira, ali evo, simpatično mi je to - govori.

Osvrnuo se i na reakciju Milorada Pupovca.

- Mi surađujemo i bilo je jako puno onih koji kritiziraju HDZ zbog suradnje s manjinama i unatoč njima, mi dobivamo povjerenje. Ovakve situacije za manjine nisu ugodne, zato inzistiram da komunikacijski kanali ne bi trebali ići van normalnog. Svega sam se nagledao, ali ovoga još nismo, možda ćemo biti popularniji među našim desnim medijima - kazao je.

- Ne znam po čemu je 17. rujna bitan u životu, čekat ćemo da se sve slegne i da se postigne jedna normalna komunikacija - dodao je.

Postoji niz srbijanskih državnika koji su proglašeni nepoželjnima u Hrvatskoj.

- Vulina smo proglasili nepoželjnim kada se na sličan način pokušalo dovesti Hrvatsku pred gotov čin, i to kada su vojnici trebali doći u Jasenovac. Meni je to smiješno, ako se kane smanjiti tenzije, onda trebamo usvojiti europske manire. Dobar dan, mi bismo došli, kad bi vam pasalo. Privatni posjet je da ja dođem u Otočac s obitelji na ručak. Ovo nije privatni posjet. To nije odlazak na rođendan, to je nešto drugo - kazao je.

- Velikosrpski režim je bio taj koji je izvršio agresiju na Sloveniju, Hrvatsku i Kosovo, dakle nije nitko išao iz Hrvatske u Srbiju. Te su stvari valjda jasne, i to je bilo prije svega 30-ak godina. Kada se to stavi u taj kontekst, onda su stvari jasnije - dodao je.

- Ja znam što mi radimo. Mi smo razvili našu politiku u našoj zemlji na naš način za kojeg mi smatramo da je dobar. Nismo se mi čuli ni s kim i rekli mi ćemo uzeti vaše, vi uzmite naše. To je naša politička stečevina. Što se tiče Srbije, mi to pomno pratimo. Oni su ti koji biraju one stranke koje će voditi Srbiju u nekom smjeru. Mi nismo slali svoje državnike da odu tamo u shopping i šeću okolo. Svatko tko ide tamo, ide s nekim razlogom - zaključio je premijer Plenković.

>> VIDEO Naoružani napadač ubio troje ljudi u restoranu u Indianapolisu, ustrijelio ga slučajni prolazni