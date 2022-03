Legendarni hrvatski zapovjednik o ruskim plaćenicima: Ubijaju iz užitka, napravili su strašne masakre

Bruno Zorica Zulu, bivši legionar i umirovljeni brigadir HV-a te ratni zapovjednik bojne Frankopan danas je bio gost emisije na Večernji TV-u. Osvrnuo se na događanja u Ukrajini te komentirao ratni sukob s Rusijom.

- Ovo nije rat protiv Ukrajine. Ona je kolateralna žrtva Putinovog prikaza snage i moći prema Europi, a najviše prema Americi. On nije prežalio raspad SSSR-a, želi vratiti Rusiju na nivo kada se o bitnim stvarima pitalo SSSR. Putin je fanatik, diktator, koji je prije napada znao da će se protiv Rusije primijeniti sankcije, ali kao i sve diktatore u povijesti nije ga briga za to što će njegov narod patiti zbog toga.

Koliko ukrajinski gradovi, koji su na udaru, mogu još odolijevati ruskim napadima?

- Ako Rusi dozvole humanitarne koridore za civile te u gradovima ostanu samo branitelji, onda će ti gradovi pasti u ruke ruskih snaga, a to je pitanje vremena. Ne znam što Putin želi postići s otvaranjem koridora prema Rusiji, a ne prema zapadu Ukrajine i pograničnim zemljama, vrijeme će pokazati.

Dodaje kako Rusima trebaju svježe snage i logistika kako njihova ofenziva ne bi usporavala.

- Riječ je o velikim, milijunskim gradovima i to nije lako osvojiti. Za to treba dobro planiranje i dosta vremena. Ovisi koliko će ukrajinska vojska moći popunjavati svoje redove. Smatram da Ukrajinci imaju barem 3-4 milijuna vojno sposobnih muškaraca, no treba ih naoružati i organizirati.

Zorica je govorio i o ukrajinskoj specijalnoj postrojbi Azov.

- Formirana je 2014. kad se dogodila aneksija Krima i stacionirana u Mariupolju. Formirana je od dragovoljaca kao pričuvna postrojba ukrajinske vojske. Oni su potom formirali specijalnu postrojbu koja broji 1600 vrhunski izvježbanih ljudi. Nazivaju ih svakako, ekstremistima, neonacistima... Oni jesu ekstremisti, ali najveći domoljubni ekstremisti. I postrojbe HOS-a su nazivali raznim imenima, ali on je uradio veliki posao u Domovinskom ratu.

Koliko dugo ste ih obučavali?

- Bio sam tamo mjesec dana, a to je više bilo savjetovanje sa zapovjednicima i stožerom.

Može li ih se usporediti s ruskom privatnom vojskom Wagner?

- Wagner je privatno poduzeće za zaštitu, no nigdje nije registrirano kao poduzeće. Raspolažu velikim novčanim sredstvima i bliski su s Putinom. Rade kao što je radio Black Water za vrijeme rata u Iraku. Samo BW je bio mila majka prema Wagneru. On se sastoji od bivših ruskih specijalaca padobranaca, ima ih oko pet tisuća. Plaćenici koji su djelovali u Siriji, Libiji, Mozambiku i ostalim afričkim državama. Ti ljudi su nemilosrdni. Ne ubijaju samo za novac već i iz užitka. Napravili su strašne masakre u Africi.

Koliko su ruski vojnici motivirani?

- Jedan dio je sigurno motiviran. No, mladi vojnici, ročna vojska oni nisu. Njihovi zapovjednici su znali da idu u rat, no oni sigurno nisu i bili su iznenađeni kad su došli u Ukrajinu.

Kazali ste kako je brojka od 200 hrvatskih dragovoljaca u Ukrajini pretjerana, koliko ih onda ima tamo?

- Po mojim saznanjima otišlo je možda desetak ljudi iz Hrvatske. Nekoliko umirovljenih branitelja iz Domovinskog rata i nekoliko mladih. Prosječna dob naših veterana je 60 godina i oni više ne mogu dati ono što je potrebno. Mladima koji žele ići savjetujem da ne idu. Jer nije to sukob BBB-a i Torcide na tribini. Tamo je krvavi rat. Oni imaju srce, ali nemaju vojno iskustvo i temelje. A ukrajinska vojska nema vremena niti da ih prihvati i priprema. Znači idu u nepoznato i strašno riskiraju svoje živote. I mi smo tijekom rata imali strane dragovoljce. No 80 posto njih su bili bivši vojnici ili su imali vojne temelje. Hrvatska je ujedno imala velik dio neokupiranog teritorija pa smo ih imali gdje pripremati za akcije.

Kakve su Putinove namjere?

- Isprika mu je za rat da NATO želi postaviti obruč oko Rusije, no on to neće dozvoliti.

Nosi li Zapad i SAD dio krivice za ovu situaciju?

- Kada je Putin počeo gomilati snage prema Ukrajini i na području Bjelorusije, Zapad je iskazivo veliku potporu Ukrajini. Problem je što je Ukrajina vjerovala da neće doći do rata. Jer diktatora poput Putina nije briga za sankcije.

Kako ga onda zaustaviti?

- NATO bi ipak trebao zabraniti letove iznad Ukrajine. Time bi se smanjili napadi na objekte. Ili da bi sve bilo regularno priključiti Ukrajinu NATO savezu. To bi bio potez za zaštitu Europe jer nitko ne zna do kuda Putin namjerava ići. Jesu li prijetnje nuklearnim oružjem blef, ne znamo, ali on kao predsjednik Rusije ne treba odobrenje za takav napad. Dakle, on može sam aktivirati nuklearno oružje. E sad, koliko je on lud da to učini - to ne znamo. Jer vidjeli smo čim je Europa pojačala sankcije, Putin je zaprijetio nuklearnim oružjem.

Koje su ključne pogreške učinili Ukrajinci, a koje Rusi?

- Ukrajinska vojska je trebala početi odmah mobilizirati vojne rezervne sastave i podijeliti ih u sektore čim je Rusija počela gomilati snage uz granice. Jer nepojmljivo je da u tako velikim gradovima tenkovi mogu doći gotovo do glavnog trga. Pa u Vukovaru za vrijeme cijele opsade niti jedan tenk nije ušao u grad, svi su ostali na Trpinjskoj cesti, ostalo je groblje tenkova. Ušli su tek kad je cijeli grad sravnjen i kad je pao. Rusi s druge strane su mislili da Ukrajinci neće pružiti takav otpor. A motivacija onih u Rusiji, sada kada dobivaju informacije s terena, sigurno je u padu - zaključio je Zorica.