Kovač: Ne treba širiti paniku ali moramo pripremiti Hrvatsku na mogućnost poremećaja

Agresivnu politiku nove američke administracije prema Ukrajini, pa i Europi, komentira u današnjoj emisiji Večernji TV-a Miro Kovač, bivši ministar diplomacije. Predsjednik Donald Trump izazvao je val reakcija svojim izjavama o Volodimiru Zelenskom kao ''diktatoru'', dok se još nisu smirile tenzije nakon izjava potpredsjednika JD Vancea o ''manjku slobode govora'' u Europi. Što možemo očekivati, ako se bilo što s Trumpom i može očekivati, otkrio je Kovač Večernjakovom Tomislavu Krasnecu.

- Šokiran nisam tom orijentacijom, ali sam možda iznenađen brzinom kojom se to događa. Mogli smo vidjeti tijekom njegovog prvog mandata da on razmišlja drugačije i da želi promijeniti vanjsku političku orijentaciju SAD-a. On u tom prvom mandatu nije bio dobro pripremljen. U drugom naletu očito je dobro pripremio dolazak na vlast - rekao je Kovač i dodao kako je Trump 'uništio postojeći establishment'.

- Trenutno ljudi koji su djelovali u tom establishmentu nemaju nikakvu ulogu u novoj administraciji - rekao je Kovač.

Što ako Trump čini nepopravljivu štetu, ne samo svojoj zemlji, već transatlantskom savezništvu i Europi?

- To što vi govorite zvuči racionalno iz našeg kuta gledišta. Ono što iz njegovog kuta gledišta je logično. To nije homogeno, tu se vode bitke - rekao je Kovač.

Dodaje kako u tom 'mikrokozmosu' postoje ljudi koji kažu 'nama treba anarhija, nama treba kralj'. - To nisu floskule, to se sve može verificirati - rekao je Kovač dodajući da nije važno smatra li on da je to dobro ili loše.

- Mi to ne možemo zaustaviti. Moramo biti racionalni. Na nama je da to prepoznamo i shvatimo koje od tih tendencija i politika nanose štetu a koje nam možda odgovaraju - objašnjava Kovač.

Dodaje kako oni 'gledaju čisto američke interese na taj specifičan trumpovski način s kojim se mi možemo slagati ili ne slagati'.

Na pitanje trebamo li mi povećati ili smanjiti izdvajanja za obranu i koliko, Kovač je kazao: 'Hrvatska će morati povećati izdvajanja za obranu zato što ćemo mi morati činiti više za svoju sigurnost'.

- Mi Europljani, ako nam ne paše to što Trump radi, možemo reći 'molimo vas, gospodo, otiđite od nas'. Oni će reći da planiraju otići iz baltičkih zemalja, 'planiramo otići iz Poljske, ostat ćemo možda u Njemačkoj, možda ćemo otići s Kosova...'.

Što to znači za nas ako se Amerikanci povuku s Kosova?

- Što se tiče Beograda, gospodin Vučić, ja to pretpostavljam i osjećam, se cijelo vrijeme priprema na mogućnost intervencije. Ako se stvori ta šansa za Srbiju, ako Vučić bude taj ili netko drugi umjesto njega jer je to državna politika kako mi se čini, oni će pokušati iskoristiti priliku i pokušati zauzeti sjeverni dio Kosova - rekao je Kovač. Smatra kako se onda 'mi moramo reorganizirati' i kazati 'Francuzima i Nijemcima da to nije dobro i da to moramo zaustaviti'.

Ako je na djelu promjena paradigme funkcioniranja međunarodnih odnosa, gdje je tu Hrvatska? Mi imamo prve susjede koje imaju teritorijalne pretenzije prema nama?

- Imamo dvije mogućnosti da pristupimo tome. Prva je mogućnost da kažemo 'nekako će se to regulirati, snaći ćemo se nekako' što nikako ne smijemo učiniti. Drugi je način da kažemo: to su opasna vremena i mi se moramo pripremati za mogućnost poremećaja ne samo izvan Europe već i u Europi a možda i u hrvatskom susjedstvu. Moramo pokušati jačati ili stvoriti jednu koordinaciju s državama srednje i jugoistočne Europe i vidjeti u kojoj je to mjeri izvedivo. Moramo biti vojno spremni i moramo jačati energetsku i prehrambenu samodostatnost. To je činjenica - rekao je Kovač dodajući kako treba 'pripremiti Hrvatsku za mogućnost poremećaja', ali i da ne treba širiti paniku među ljudima. - Moramo voditi jednu vrlo ozbiljnu i promišljenu politiku - rekao je Kovač.