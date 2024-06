Uživajte u sunčanom i toplom vikendu: Početak tjedna donosi novu promjenu vremena

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i toplije, dok se u unutrašnjosti mjestimice očekuje umjerena naoblaka. Uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne na istoku. Ujutro će na kopnu biti mjestimice magla. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 32 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za područje srednje i južne Dalmacije izdano je zbog vjetra žuto upozorenje koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno. Mjestimice je moguć jak sjeverozapadnjak i zapadnjak, a kasno navečer i pojačana bura. Najjači udari bit će vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h).

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju DHMZ-a.

Vrijeme će za vikend biti većinom sunčano, uz osjetan porast temperature i umjeren jugozapadnjak. Početkom novoga tjedna stiže promjena vremena koja će najprije zahvatiti zapadne krajeve.

"Na veselje mnogih, za vikend će u unutrašnjosti prevladavati sunčano. Temperatura zraka osjetno će porasti, pa će najviše vrijednosti biti između 30 i 35 stupnjeva. Blago olakšanje od vrućine u nedjelju će pružati do umjeren jugozapadnjak. Zatim u ponedjeljak promjena vremena uz lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Oblaci i kiša početkom radnog tjedna zahvatit će i sjeverni Jadran, moguće i neverini. No do tada će na obali biti sunčano i vruće. Slab do umjeren sjeverozapadnjak, u nedjelju će prolazno okrenuti na jugo i južni vjetar", navela je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing.