Uzeo novac pa djelatnici stavio pištolj pod rebra: 'Prijetio da će je ubiti ako ga ne pusti van'

U srijedu oko 10 sati u zagrebačkom naselju Špansko u Ulici Ivana Kukuljevića 11 orobljena je poslovnica Privredne banke.

Pljačkaš je ušao u poslovnicu s kapuljačom na glavi i rozom maskom preko usta i nosa i to tako što je poput drugih klijenata od zaštitara uzeo papirić s brojem i čekao svoj red. U to vrijeme u banci su radila tri od četiri šaltera, a on je nakon ulaska prvo otišao u dio gdje se nalaze osobni bankari, tvrde očevici.

Kako oni kod sebe nemaju gotovine izvadio je pištolj koji je imao sa sobom te ga uperio u zaposlenicu. Držeći joj pištolj pod rebrima prisilio ju je da s njim ide do šaltera. Tamo je uzeo sav novac koji su djelatnici imali u blagajnama, a potom je, ponovno držeći istu djelatnicu na nišanu, krenuo prema izlazu, piše 24sata.

Vičući da će ubiti zaposlenicu ako mu ne omoguće da izađe, prisilio je šeficu poslovnice da odblokira sigurnosna vrata s vremenskom zadrškom. Nakon što je izašao, gurnuo je prestravljenu djelatnicu i odšetao u nepoznatom smjeru.

- Ne znam detalje, ali vidio sam duge cijevi ispred banke. Čuo sam da je pobjegao prema kafiću pa iza zgrade gdje se nalaze parkinzi. Tamo ga je čekao pomagač u autu - kazao je građanin koji se zatekao na mjestu događaja neposredno nakon pljačke.

Još nije poznato koliki je iznos pljačkaš, za kojim se traga, ukrao. Istražitelji su odmah izuzeli sve snimke nadzornih kamera, kako iz same banke, tako i s okolnih objekata.