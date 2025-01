Užas kod Daruvara: Mladić (21) poginuo u strašnoj nesreći s traktorom

U večernjim satima, oko 19:00, u Siraču, točnije u Požeškoj ulici u blizini kućnog broja 13, došlo je do tragične nesreće. Naime, 21-godišnji mladić upravljao je poljoprivrednim traktorom, no prilikom vožnje došlo je do zanošenja vozila, što je rezultiralo prevrtanjem traktora. Nažalost, traktor se prevrnuo na vozača, a mladić je poginuo na licu mjesta.

Nesreća je odmah prijavljena nadležnim službama, a policija je brzo izašla na teren kako bi provela očevid. Istraga je u tijeku, a detalji nesreće bit će poznati nakon završetka istrage. Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske izvijestili su da će detaljan izvještaj o nesreći biti objavljen na službenoj web-stranici, nakon što se prikupe svi relevantni podaci.