Uvođenjem menstrualnog dopusta zaposlene žene bile bi još diskriminiranije

Pitanje je kako bi to utjecalo na položaj žena na tržištu rada, bi li njihov položaj bio dodatno otežan s obzirom na to da i danas imamo poslodavce koji ženama postavljaju nedopuštena pitanja tipa zasnivanja obitelji, djece i slično. Uvođenje tzv. menstrualnog dopusta u Hrvatskoj hipotetski bi dodatno otežalo njihov položaj, a poslodavci bi opet radije birali muškarce – komentar je čelnice Sindikata trgovine Hrvatske Zlatice Štulić na najnovije istraživanje portala MojPosao po kojemu većina građana podržava uvođenje menstrualnog dopusta.

Naravno, ako bi do njega došlo, s obzirom na to da se u nas koplja još lome oko PDV-a na menstrualne potrepštine, na koje je Vlada od travnja PDV smanjila na 13, umjesto traženih 5 posto. Na anketu je, podsjetimo, potaknuo nedavni prijedlog španjolske vlade koja, prva u EU, planira uvesti trodnevno bolovanje za žene koje pate od jakih menstrualnih bolova. Ono bi bilo dopušteno uz liječničku potvrdu, a moglo bi se produljiti i na pet dana i to na teret poslodavca. Žena bi imala mogućnost da nadoknadi izgubljene sate tijekom određenog broja mjeseci.

Čak 70% ispitanika smatra kako bi tzv. menstrualni dopust u Hrvatskoj polučio pozitivne rezultate. “Žene su u menstrualnom periodu introvertiranije, ranjivije i potreban im je odmor. Bolovi koje trpe negativno utječu na njihovo raspoloženje, kao i na obavljanje svakodnevnih radnih zadataka”, neki su od komentara pobornika menstrualnog dopusta, dok ih 24% smatra da je to pretjerivanje jer žene, u slučaju većih bolova, uvijek mogu uzeti slobodan dan ili otvoriti dan bolovanja. Dio ih pak vjeruje kako bi takva praksa narušila status žena u kompanijama te bi moglo doći do pada njihova zapošljavanja.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) kratko su nam odgovorili kako o tome nemaju stav.

U dm-u, već 13 godina najpoželjnijem poslodavcu u RH, smatraju kako je briga o dobrobiti djelatnika jedna od temeljnih obveza poslodavaca koja im pomaže u razvoju odnosa povjerenja i podiže zadovoljstvo zaposlenika na višu razinu.

– Mogućnost uvođenja menstrualnog dopusta potrebno je ispravno i detaljno razraditi te razmotriti moguće učinke na položaj žena na tržištu rada – kazala je Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora ljudskih resursa u dm-u.

Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave Solidarne, smatra kako dosta žena nema nikakvih problema pa bi to mogao biti samo još jedan faktor zbog kojeg će se žene manje zapošljavati.

– Trenutačno je puno veći problem menstrualno siromaštvo – dodala je. Povlasticu “menstrualnog dopusta” zasad imaju žene u Japanu, i to od 1947., u Indoneziji od 1948. te u Tajvanu i Južnoj Koreji, no nije poznato koliko se njome koriste, niti je svagdje plaćena. Svojedobno su to pravo imale i žene u SSSR-u.