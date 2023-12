Uvode 'socijalni leasing': Građani ove zemlje do električnog automobila mogu za 54 eura mjesečno

Francuska je odlučila pružiti potporu osobama s niskim primanjima, i to kroz novo uvedeni ''socijalni leasing'' - mjeru kupovine električnih automobila po cijeni već od 54 eura mjesečno. Prema toj mjeri, svi zainteresirani mogu se registrirati na internetskoj platformi i nabaviti svoj električni automobil po nižim cijenama, no za to moraju ispuniti određene uvjete, piše Fenix Magazin.

Svatko tko od iduće godine želi imati električni automobil, a nižeg je socio-ekonomskog stanja, može ga i nabaviti uz uvjet da živi 15 kilometara i više od svog radnog mjesta ili putuje više od 8.000 kilometara godišnje zbog posla. Uz to, osoba mora živjeti u kućanstvu s prihodima manjim od 15.400 eura godišnje.

U idućoj godini ova će ponuda biti ograničena na tek 20.000 do 25.000 mogućih registracija, ali francuska vlada najavljuje proširivanje mjere. Najjeftinije mjere tako iznose 54 eura mjesečno bez isugranja, i to za modele koji se proizvode u Europi.

Francuska ovime, kako je najavljeno, želi potaknuti i francusku industriju e-automobila, a građanima će subvencionirati do 13.000 eura leasinga.

