Uvode se brzi testovi za koronu, rezultat za pola sata, a evo koliko koštaju!

Tri vrste testova

Jedan je RNK test koji se koristi PCR metodom (pouzdan ali spor) detektira trenutačnu infekciju, proteinski test brz i relativno pouzdan ako je proizveden u respektabilnoj kompaniji - testira trenutačnu infekciju, test na antitijela testira prošlu infekciju ili infekciju koja je u odmaklom stadiju, taj test je također relativno brz ali se ne može koristiti da se testiraju tek zaraženi ljudi jer jos neće imati razvijena antitjela.

- Što se tiče testova koji detektiraju antitjela nakon infekcije, postoji i dodatni problem sto se tice pouzdanosti. Naime kod mnogih ljudi, a pogotovo starijih ljudi, brojnost antitijela u krvi postepeno pada nakon infekcije tako da je moguće da nakon nekoliko mjeseci ili godina nije moguće ustanoviti da li je osoba preboljela COVID-19 ili ne. Nedavna istraživanja u stvari pokazuju da se antitjela protiv SARS-CoV-2 ne zadržavaju dugo u organizmu što bi moglo ukazati da je u principu moguće da ista osoba oboli ponovno. Cjepivo bi i tu trebalo pomoći jer su uglavnom dizajnirana tako da uzrokuju jači imuni odgovor nego ako je osoba imala asimptomatsku infekciju. Dakle, cjepivo bi trebalo ponuditi dugoročni imunitet. Treba spomenuti da na ETH i Sveučilištu u Zurichu ima nekoliko znanstvenika koji su usporedili razne komercijalne testove koji su detektirali antitjela i koji su bili dostupni prije nekoliko mjeseci sa rigoroznim testovima koji se mogu sprovesti u laboratoriju. Taj moj kolega je tada rekao da su ti testovi bili jako nepouzdani, rekao nam je prof. dr. sc. Nenad Ban.

Prof. dr. sc. Ivan Đikić opisuje kako su genetski testovi puno senzitivniji, no to ponekad predstavlja i problem. - Primjerice, sada kad se virus širi genetski testovi su skupi, dugi i sustav je preopterećen jer trebate laboratorije, skupe instrumente itd. Antigeni testove nista od toga ne trebaju. Osim toga jedan od poznatih problema genetskih testova jest da su jako jako osjetljivi i da mogu detektirati i malu količinu RNK (genoma) virusa , što može biti i kod mrtvih virusa na kraju zaraze, a osoba je već ozdravila. Na taj način detektriamo lažno pozitivne osobe i šaljemo ih u karantenu na 14 dana a oni uopće nisu zarazni. Time gubi i gospodarstvo ali i pojedinci. Idealno bi bilo napraviti oba testa paralelno kad god nismo sigurni na temelju simptoma tj. prvi brzi test (jeftin, brz), ako je pozitivna osoba onda ima virus, ako je negativna a postoje simptomi ili sumnje onda se svakako preporučuje i genetski test da se odbaci bilo kakva mogućnost slabe osjetljivosti antigenog test. To je već opisano u preporukama Americkog centra za kontrolu bolesti, smatra naš znanstvenik.