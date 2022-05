Uvjetno osuđen jer je napao dječaka (14) koji mu je sinu bacio bicikl. Stezao ga u 'kravatu' i klečao mu na leđima

J**** ti majku mrtvu, ubit ću te i odrobijat! - rečenica koju je izgovorio A.S. (35) 14-godišnjem dječaku, zbog čega je prijavljen za povredu djetetovih prava te na koncu i uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine.

A sve to dogodilo se zbog dječje svađe u koju se A.S. očito vrlo neprimjereno i preagresivno upetljao. Teretio se da je u srpnju 2021. u Zagrebu prišao 14-godišnjaku, koji je prethodno na pod bacio bicikli maloljetnog sina A.S.

Tražio je od dječaka da mu da adresu svojih roditelja. Dječak mu je odbio dati adresu roditelja, nakon čega je A.S. dječaka uhvatio oko vrata u tzv. kravatu, da bi mu potom izgovorio rečenicu s početka teksta. Zatim je dječaka pustio iz tzv. kravate, da bi ga potom uhvatio za majicu, povukao i bacio na tlo, te mu kleknuo koljenom na leđa.

Tako je držao dječaka, dok dječaku u pomoć nisu priskočili slučajni prolaznici te ga otrgnuli od njega. Dječak je zadobio površinske ozljede glave, ruke i koljena.

A.S., koji i sam ima četvero djece, osim što je uvjetno osuđen, mora platiti i 1000 kuna sudskih troškova.

