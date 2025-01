Ustavni sudac Andrej Abramović potvrdio da je podnio ostavku

Ustavni sudac Andrej Abramović na naš upit potvrdio je da je točna informacija iz izvora izvan Ustavnog suda prema kojoj je na burnoj sjednici na kojoj se odlučivalo o produljenju mandata desetero ustavnih sudaca podnio ostavku te najavio da će naknadno napisati i obrazloženje. Zanimalo nas je li ostavku podnio u afektu ili žaru polemike, odnosno zašto je od nje odustao.

- Informacija koju imate je točna, mada očito nije bila dovoljno značajna da uđe u onaj tendenciozni, samoopravdavajući "zapisnik" (ni od koga verificiran) koji je o toj sjednici objavljen od strane suda. Ja sam najavio ostavku na "produženi" mandat i tražio rok da pismeno obrazložim razloge, kako bi ih mogao predstaviti Sudu. Da je neustavno "produženi" mandat stupio na snagu, za onoga koji se s tom i takvom odlukom ne slaže ostavka bi bila jedino moguće izdvojeno mišljenje. S obzirom da sam reizabran tj. da sam dobio novi, ustavni mandat, najavljena ostavka na prethodni mandat koji su neki "produžili" postala je bespredmetna - odgovorio nam je sudac Abramović o ostavci posljednjeg dana mandata.

Za komentar Abramovićeve ostavke tražili smo i predsjednika Ustavnog suda dr. sc. Miroslava Šeparovića, koji nam je odgovorio: "Tu informaciju ne želim komentirati, a sve o čemu je odlučivano na toj sjednici sadržano je u zapisniku koji je sačinjen sukladno Poslovniku i uobičajenoj praksi Ustavnog suda. O toj sjednici više sam puta javno istupao i za mene je to završena stvar na koju se ne želim više vraćati – rekao nam je Šeparović.

Podsjećamo, Ustavni sud je zbog izuzetnih okolnosti izazvanih neizborom desetero ustavnih sudaca u ustavnom roku od strane Hrvatskog sabora, a što je dovelo do nefunkcioniranja Ustavnog suda, odnosno teškog narušavanja najviših vrednota ustavnog poretka – demokracije utemeljene na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava, većinom glasova odlučio da će do izbora novih sudaca djelovati u tadašnjem sastavu. Radilo se o odluci "za svaki slučaj" ako Hrvatski sabor ne izabere suce kako je bilo najavljeno. S tim da je Ustavni sud 6. prosinca odlučio do 11. prosinca suzdržavati se od donošenja meritornih odluka i rješenja iz svoje nadležnosti, a odlučili su i da Izvješće neće uputiti Hrvatskom saboru ako na najavljenoj sjednici 7. prosinca izaberu ustavne suce.

Na koncu je mandat ustavnih sudaca produljen za deset i pol sati, pa uz Abramovića i za sutkinju Lovorku Kušan, a uz njih tome se protivio i dr. sc. Goran Selanec. S tim da su se i oni složili da se Izvješće ne šalje Hrvatskom saboru ako se 7. prosinca izaberu novi suci, a i da se tek nakon toga i javnost o Izvješću izvijesti kako se ne bi ugrozilo i utjecalo na izbor ustavnih sudaca. Uz ključne odluke, u zapisniku s te sjednice stavljena je i napomena kako je nekoliko sudaca telefonom obaviješteno od strane Ureda predsjednika Republike Hrvatske da "Predsjednik Republike poziva suce na svečanu prisegu u subotu 7. prosinca 2024. u 14 sati, iako u tom trenutku Hrvatski sabor nije odlučio o izboru sudaca Ustavnog suda". Još je dodano da su na završetku sjednice stigli i pisani pozivi ostalim sucima za polaganje svečane prisege s obzirom da se sutradan očekuje izbor ustavnih sudaca. To je ušlo u zapisnik jer je očito shvaćeno kao pokušaj pritiska na Ustavni sud preko sudaca kojima su slane poruke. Očito je da dramatičan Abramovićev iskorak pred sam istek i njegova prvog mandata nije tako shvaćen.

Inače, prema Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu sudac može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran "ako to sam zatraži". Još su dva moguća razloga za razrješenje, u slučaju zatvorske osude i ako trajno izgubi sposobnost za obavljanje dužnosti. Postojanje razloga za razrješenje utvrđuje Ustavni sud i o tome izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora. "Ako sudac Ustavnog suda zatraži da bude razriješen dužnosti, a Hrvatski sabor ne donese odluku o tom zahtjevu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, sucu Ustavnog suda dužnost prestaje po sili Ustavnog zakona istekom roka od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva", propisano je UZUS-om. Očito je da ustavni suci, vjerojatno i zbog toga što je Abramović ostavku podnio nekoliko sati prije isteka mandata, nisu ga ozbiljno shvatili jer o tome na sjednici nisu odlučivali. S obzirom da je za desetero ustavnih sudaca izborom novih istekao mandat, uistinu bi bilo bespredmetno da Hrvatski sabor samo radi "ustavnopravnog čistunstva" odlučuje o ostavci Abramovića, koji je k tome reizabran za novi mandat.

>> FOTOGALERIJA Godišnja plaća i do 110.000 eura. Ovo će biti 10 najtraženijih zanimanja ove godine