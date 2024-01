Ustavni sud odbacio ukidanje deložacija zimi

Ustavni sud odbacio je ukidanje ograničenja deložacija zimi – socijalnu mjeru koja je trebala štititi najugroženije od beskućništva u najhladnije doba godine, a uvedena je u vrijeme pandemije koronavirusa izmjenom Ovršnog zakona. Sud je donio odluku 19. prosinca 2023. nakon što su prijedlog za ocjenu ustavnosti cijelog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona 9. ožujka 2021. dali Raiffeisenbank Nestelbach Eggersdorf eGen iz Nestelbacha, Raiffeisenbank Aichfeld eGen iz Knittenfelda te Volksbank Karnten eG iz Klagenfurta am Worthersee, sve tri pravne osobe iz Austrije koje zastupa isto Odvjetničko društvo Kallay i partneri iz Zagreba.

Ukinut je članak 46. stavak 3. Ovršnog zakona kojim je propisano da se ovrha nekretnine neće provoditi prema fizičkoj osobi od 1. studenoga do 1. travnja, osim ako za to postoji opravdan razlog. Posrijedi su fizičke osobe koje ne obavljaju određenu upisanu djelatnost i one koje je obavljaju, ako se ovrha ne provodi u vezi s tom djelatnošću. Sud smatra da je posrijedi ograničenje imovinskih prava vlasnika u smislu članka 50. stavka 2. Ustava. Vlada se kao predlagatelj ove mjere pozvala na zaštitu dostojanstva dužnika i čuvanje egzistencijalne sigurnosti građana i gospodarske aktivnosti koje su ugrožene zbog epidemije COVID-19 koja je dovela do gubitka radnih mjesta i smanjenja platežne moći građana. Ustavni sud tu se referirao da zaštita dostojanstva ovršenika mora biti uravnotežena s pravom ovrhovoditelja na prisilno ostvarenje tražbine, što je ovim znatno ograničeno, ali i da mjera nije socijalna jer se samo privremeno odgađa iseljenje ovršenika, a za to vrijeme dug može znatno narasti zbog zateznih kamata.

Usto, osporena odredba djeluje prema svim vjerovnicima koji također mogu biti bez nekretnine za stanovanje, ali i prema svim ovršenicima bez procjene socijalne ugroženosti. Ukida se i članak 72. stavak 3. Ovršnog zakona kojim je propisano da će se ovrha obustaviti po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije poduzeo ni jednu radnju u postupku s obzirom na to da nije precizirano koja bi to bila radnja, a i s obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta ovrha. I ovdje sud upozorava da se dodatno povećavaju troškovi koje na kraju snosi ovršenik. Goran Aleksić, koordinator pravno-ekonomskog tima Udruge Franak, poručuje da će odluka Ustavnog suda biti štetna za sve obitelji koje će ubuduće moći biti nasilno iseljene iz nekretnine pod ovrhom.

– Ustavni suci su pogriješili, ali još više Vlada koja je mjeru obrazložila pandemijskom krizom umjesto da se potrudila i dala šire ustavno obrazloženje. Bit će to novi udar na ljude koji su potencijalni beskućnici i Vlada bi trebala ponuditi novo kvalitetnije rješenje i zakonom zabraniti ovrhe nekretnina s hipotekama iz ugovora s ništetnim odredbama. Sada je to moguće samo sudski – kaže Aleksić referirajući se na prijedlog izmjene Ovršnog zakona koji je povučen nakon javne rasprave.

