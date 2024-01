Kritike na Tomaševićevo rješenje za beskućnike: 'Uvjeti su nehumani. Svi su nagurani u jednoj prostoriji'

Broj beskućnika čiji u Hrvatskoj se penje do 2000, a samo u Zagrebu ih je 700 do 1000. Pravi se broj teško može izračunati, no sve ih je više, govori Mile Mrvalj, jedan od osnivača iz Humanitarne udruge Fajter. Zbog toga je Grad Zagreb koncem studenog otvorio privremeni smještaj u Vukovarskoj ulici 235 koji bi trebao pružiti krov nad glavom svima onima koji se nemaju gdje sakriti od nepovoljnih vremenskih uvjeta i temperatura koje bi uskoro mogle pasti ispod ništice. Uvjeti u tom smještaju su, međutim, nehumani i higijenski nezadovoljavajući, upozorava Mrvalj.

– Zamislite samo tu sliku: deset je montažnih kreveta koji su poredani jedan do drugoga, a između njih je razmak od možda 30 centimetara. Jedan je WC, a tu ima žena i muškaraca koji se nemaju gdje presvući i istuširati. Svi spavaju u toj jednoj prostoriji u onome u čemu su došli i u čemu su čitav dan, onako prljavi i znojni dok su, primjerice, skupljali boce i pokušavali preživjeti na ulici – opisuje situaciju Mrvalj.

Obroci su im, dodaje, ipak osigurani, što je dobra stvar. Osim neadekvatnih uvjeta, u Vukovarskoj 235 krije se još jedan problem. Radno vrijeme tog privremenog smještaja je od 19 do 7 sati što znači da ga beskućnici već u ranim jutarnjim satima moraju napustiti. Uz to, Grad Zagreb nema nijedan pravi dnevni boravak u kojemu bi beskućnik mogao biti cijeli dan. Doduše, postoje neki, ali oni rade tek tri ili četiri sata dnevno, dok su im vikendom vrata zatvorena, navodi Mrvalj. Ipak, Mrvalj iz Humanitarne udruge Fajter, kao i Vesna Ribarić iz inicijative Od srca do srca, dobili su obećanje od zamjenice pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Romane Galić da će se situacija popraviti.

>> VEZANI ČLANCI:

– Ona će sa svoje pozicije pokušati naći adekvatnije rješenje od Vukovarske 235. I oni su svjesni da uvjeti u tom smještaju nisu primjereni, a mi smo s naše strane dali obećanje da nećemo prosvjedovati tih mjesec dana dok oni ne nađu drugi prostor. To je bio džentlmenski dogovor između nas, Grada i Romane – kaže Mile Mrvalj. Osim toga, dodaje, Galić je obećala da će radno vrijeme smještaja u Vukovarskoj produljiti za sat vremena pa bi on tako trebao raditi do 8 sati.

– Poražavajuće je to što Grad Zagreb, kad se zbroje ležajevi u Jukićevoj, Vukovarskoj i Kosnici, na raspolaganju ima svega 200 kreveta. I da su svi ti kreveti ispunjeni, ako krenemo od minimalnog broja beskućnika, 700, što je s ovih preostalih 500 – pita se Mrvalj. Iz Grada poručuju i kako se bore s problemom beskućnika već 30 godina te da svakodnevno radi na poboljšanju kvalitete njihova života.

>> VIDEO: Ovako nešto u Zagrebu se ne pamti: Bacio opušak kroz prozor Mercedesa pa osuđen