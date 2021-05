Uspjeh ‘bezbojnih’ gradonačelnika: Mnogi nisu imali nikakve stranačke boje

Drugi krug izbora za gradonačelnike 56 gradova, uključujući Zagreb, doveo je do nekih velikih iznenađenja. Ponajprije je to IDS-ov gubitak njegovih dosad najčvršćih utvrda – Pule i Pazina.

DP dobio samo u Slatini

Novi pulski gradonačelnik tako je Filip Zoričić, nezavisni, odnosno kandidat grupe birača, koji je u drugom krugu uvjerljivo pobijedio IDS-ovku Elenu Buh Belci. Možemo! je uvjerljivo osvojio glavni grad Hrvatske Zagreb, u kojem je gradonačelnik s gotovo 70 posto potpore postao Tomislav Tomašević, ali ta je platforma nakon drugog kruga ovih izbora dala i gradonačelnicu Pazina, koji je središte Istarske županije. To je Suzana Jašić, koja je pobijedila IDS-ova Renata Krulčića. HDZ je izgubio Split, gdje je njegova kandidata pobijedio Ivica Puljak iz Centra, no zato je ta stranka prvi put dobila izbore za gradonačelnika Osijeka. Ivan Radić je u slavonskoj metropoli u drugom krugu izbora pobijedio Berislava Mlinarevića iz Domovinskog pokreta (DP). Stranka Miroslava Škore na ovogodišnjim lokalnim izborima dobila je izbore u samo jednom od 128 gradova, i to u Slatini, gdje je Denis Ostričić za svega 154 glasa pobijedio kandidata HDZ-a Igora Fazekaša.

Gotovo zaboravljeni Živi zid na ovim izborima dobio je gradonačelnika Čabra, gdje je Antonijo Dražović pobijedio SDP-ovku Ivanu Lakotu. Karlo Starčević je HSP-u opet donio jedinu pobjedu u Gospiću od svih hrvatskih gradova. Most je pak dobio svoga jedinog gradonačelnika, i to u Sinju, gdje je Miro Bulj pobijedio Igora Vidalina iz HDZ-a. HNS je spao na samo jednog gradonačelnika, i to u Lepoglavi, gdje je pobijedio Marijan Škvarić. Fokus može biti jako zadovoljan jer je dobio gradonačelnicu Samobora, gdje je Petra Škrobot pobijedila Željka Štaneca.

HDZ-u 17 gradova, SDP-u 8

Hrvoje Košćec iz Fokusa potvrdio je još jedan mandat na mjestu gradonačelnika Svetog Ivana Zeline. Inače, u drugom krugu izbora za gradonačelnike najveći broj pobjednika nije imao nikakve stranačke boje, odnosno bili su to nezavisni kandidati, tj. kandidati grupe birača. Jedan od njih je i Viktor Šimunić u Oroslavju. Ukupno je takvih 19. HDZ je u drugom krugu dobio 17 gradova, a SDP osam, među kojima je i Varaždin, kojeg je preoteo nezavisnom Ivanu Čehoku. No izgubio je Čakovec