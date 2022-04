Uskrsnice najveće u Gorici i Opatiji, Splićani ostali kratkih rukava

Inflacija i vrtoglava poskupljenja hrane i ostale robe široke potrošnje te energenata u nekim su gradovima ove godine "podignuli" iznose uskrsnica umirovljenicima, starijim osobama bez primanja i korisnicima nacionalne naknade, a neki ih poput Sinja ili Matulja isplaćuju prvi put. Uskrsnice u Zagrebu udvostručene su i iznose 200 kuna. Dobit će ih 6667 zagrebačkih umirovljenika čije mirovine ne prelaze 1700 kuna mjesečno.

Rekorder po visini isplate je pak Velika Gorica. Penzići s mirovinom do 1000 kuna dobit će 800 kuna, a oni od 1000,01 do 2000 kuna mirovine 400 kuna. Ne štedi ni Opatija koja će umirovljenike čija mirovina ne prelazi 2000 kn obradovati sa 700 kuna, a one s mirovinom do 4000 kn s 500 kn. U općini Matulji umirovljenicima do određenog cenzusa namijenili su poklon-bonove od 200 kn, a u Makarskoj od 300 kuna. Dugo Selo, Ludbreg, Rijeka, Kutjevo i Beli Manastir umirovljenicima daju 200 kn, Pag i Supetar između 100 i 200 kn, Imotski i Osječko-baranjska županija 150 kuna. Oroslavje između 150 i 250 kn, Otok i Krapina od 200 do 300 kn, a Sinj, Sisak, Požega i Našice 300 kuna.

Zadarski, vinkovački i dubrovački umirovljenici dobit će između 200 i 400 kn, ovisno o određenom cenzusu. Osim umirovljenika, u Solinu uskrsnice dobivaju i stariji od 60 godina koji nemaju pravo na mirovinu te korisnici socijalne naknade i osobne invalidnine – i to u bonovima od 200 ili 300 kuna, ovisno o uvjetima. U Krku uskrsnice dobivaju samo stariji od 80 godina.

Za dobivanje 200 kuna nije uvjet cenzus, nego uskrsnicu dobivaju oni koji nisu u lokalnim udrugama umirovljenika. U Karlovcu socijalno ugroženi umirovljenici dobivaju između 200 i 500 kn, jednako kao i u Samoboru... Gotovo 60 gradova i općina isplaćuje uskrsnice umirovljenicima, no Splićani će i ove godine ostati "kratkih rukava".

