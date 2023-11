Plenković: Ivan Anušić kandidat je za novog ministra obrane. Tvrda kohabitacija? Vidjet ćemo

Premijer Andrej Plenković sazvao je konferenciju za medije ovog ponedjeljka u Banskim dvorima, nakon što su od jutra krenule konzultacije oko odabira kandidata novog ministra obrane. S obzirom na to da je bivši ministar Mario Banožić bio smijenjen ovog vikenda zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće kod Vinkovaca, u kojoj je poginula jedna osoba, Plenković je za novog ministra predložio Ivana Anušića, osječko-baranjskog župana.

- Jutros smo održali konzultacije na razini HDZ-a, predložio sam za novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade Ivana Anušića koji je dosadašnji osječko-baranjski župan, a ujedno je i potpredsjednik HDZ-a - kazao je, dodajući kako je ovaj prijedlog naišao na veliku potporu među članovima i HDZ-a i parlamentarne većine.

- On je prije mandata župana bio načelnik općine Antunovac, a također je i hrvatski branitelj. Osim toga, bio je u istom timu Odvažno za Hrvatsku 2020. kada smo dobili 80-postotnu potporu članica i članova HDZ-a. Vjerujem da će vrlo kvalitetno obavljati dužnost ministra obrane do kraja mandata naše Vlade. On je pristao na funkciju i spreman je za saslušanje na saborskom odboru - dodao je. Komentirao je i kada se očekuje njegovo stupanje na dužnost.

- Uputit ću pismo predsjedniku Sabora, vjerujem da će se u srijedu sazvati nadležni odbor. Što se tiče glasovanja, ono je predviđeno u četvrtak na sjednici. Ne želimo da nam prođe više od nekoliko dana, a da imamo ovaj privremeni režim. Ako bude sve kako se čini, očekujemo da će Anušić biti na dužnosti člana Vlade do četvrtka. Ako on dobije potporu većine, onda bi ga u preostalom dijelu mandata mijenjao Mato Lukić, dosadašnji zamjenik - dodao je.

Plenković je komentirao i hoće li se nastaviti tvrda kohabitacija između predsjednika Zorana Milanovića i novog ministra.

- Vidjet ćemo kakvi će biti dogovori. Što se tiče onoga što je bilo, to su bili problemi u komunikaciji jer je Milanović na najvulgarniji mogući način vrijeđao Banožića, mene i HDZ. To je najveća odgovornost koja dolazi od Milanovića, a to što se javnost navikla, to je ozbiljni problem - komentirao je, dodajući kako ''nema potrebe za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost''.

Plenković se osvrnuo na rezultate analize u Grčkoj koja je pokazala kako je na nožu s mjesta nereda pronađen DNK pritvorenog Grka i ubijenog Michalisa Katsourisa. Na pitanje jesu li to možda dobre vijesti za 102 pritvorena navijača Dinama, Plenković je kazao:

- Ne, dobre vijesti će doći za razliku od drugih to komentiraju, a ne mogu ništa učiniti, niti mogu popraviti stanje pritvorenih Grka. Na tome intenzivno radimo - kazao je.

Banožić je, podsjetimo, razriješen s dužnosti ministra u MORH-u nakon što je izazvao prometnu nesreću kod Vinkovaca u kojoj je poginula jedna osoba. Banožić je u nesreći teško ozlijeđen, a među ostalim ozljedama zadobio je i nagnječenje mozga, zbog čega je prebačen u KBC Osijek. Na konzultacije oko odabira novog kandidata jutros je bio stigao i Damir Krstičević, premijerov posebni savjetnik te bivši ministar obrane. Osim toga, u Banske dvore je došao i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, zbog čega se postavilo pitanje bi li bi on mogao biti odabran kao čelna osoba koja će voditi resor obrane do parlamentarnih izbora. Inače, za odgovornu osobu u ministarstvu obrane postavljen je državni tajnik Zdravko Jakop.

