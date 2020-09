USKOK traži da se Draganu Kovačeviću blokira imovina

Dragan Kovačević, predsjednik uprave Janafa, koji to vjerojatno neće još dugo biti jer je Vlada najavila da će na sljedećoj sjednici Nadzornom odboru Janafa predložiti da ga razriješi, mogao bi se naći i u novim problemima. Odnose se oni na zahtjev za blokadom njegove cijele ili djela imovine, što je iz USKOK-a najavljeno nakon Kovačevićeva uhićenja.

Sumnjiči se da je od Kreše Peteka uzeo 1,9 milijuna kuna mita kako bi Petekovoj tvrtki osigurao da dobije poslove s Janafom vrijedne 40 milijuna kuna. U situacijama kada je netko uhićen zbog sumnje da je ostvario nepripadajuću imovinsku korist, tužiteljstvo traži blokadu imovine u visini te nepripadajuće imovinske koristi. Tako država osigurava naplatu u slučaju osuđujuće presude. Kovačević je u problemu i zbog svoje imovinske kartice, jer u njoj, prema pisanju 24 sata, nije prijavio sve što ima.

>> VIDEO Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjiči više ljudi

Naveo je da sa suprugom posjeduje tri stana vrijedna 5,5 milijuna kuna. No kada je uhićen, pretražen je i stan u Ban centru kojeg koristi, a njega nije naveo u imovinskoj kartici. Istražujući ga tijekom gotovo godinu dana, to je sigurno uočio i USKOK, koji će se bez sumnje pozabaviti njegovim prihodima i rashodima, kako bi ustanovio ima li u njima nerazmjera. Nerazmjer u prihodima i rashodima također je razlog za blokadu imovine, a ako tako ispadne i kod Kovačevića, on će morati dokazivati da je imovinu zakonito stekao.