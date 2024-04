Urušava se velebni projekt megagrada usred pustinje? Izvori tvrde: Izgledat će znatno drugačije

Saudijska Arabija morala je drastično smanjiti ulaganja u svoj velebni projekt megagrada usred pustinje, na sjeverozapadnoj obali Crvenog mora, tvrde izvori američkog Bloomberga. Grad Neom kojeg se najavljuje već više od sedam godina bio je u režiji princa Mohammeda bin Salmana kojim bi se pokušala smanjiti ovisnost države o nafti, no čini se kako će taj projekt u konačnici poprimiti znatno drugačiji oblik.

Bloomberg tako navodi iz dobro upućenih izvora kako će grad, koji je trebao izgledati kao linija dugačka čak 170 kilometara, biti dužine tek 2.4 kilometra. Uz to, grad bi trebao smijestiti ipak oko 300.000 građana, nasuprot najavljenih 1.5 milijuna, kako se najavljivalo. Uz to su isplivali i dokumenti koji potvrđuju kako su izvođači već počeli micati svoje radnike s gradilišta.

Iako su predstavnici i investitori Neoma odbili komentirati ove navode, izvori tvrde kako radovi svejedno nastavljaju, a vlasti su zadržale svoje glavne ciljeve postavljene u tom projektu. Primjerice, ove godine bi se u sklopu projekta trebao za javnost otvoriti i otok u Crvenom moru koji je pretvoren u luksuznu turističku destinaciju Sindalah.

Projekt u vrijednosti nevjerojatnih 1.5 trilijuna dolara izgledno je ipak počeo stvarati zabrinutost među najvišim dužnosnicima Saudijske Arabije, u jeku planova zemlje da ispuni svoj ambiciozni plan Vision do 2030. godine, a kojim bi se jače diverzificiralo gospodarstvo zemlje.

Inače, projekt grada Neoma privukao je pozornost brojnim arhitektima diljem svijeta zbog svog zanimljivog izgleda. Osim što bi se on protezao duž dugačke linije, grad bi bio omeđen zrcalnim strukturama višim od Empire State Buildinga u New Yorku. Vlasti su se čak u jednom trenutku nadali da će biti i useljiv već ove godine, no zasad je najveći napredak u gradnji postignut na području solarnih mreža i vjetroelektrani koje će se koristiti kako bi proizvodile tzv. zeleni vodik.

Država koja je sad jedan od glavnih izvoznika nafte se nada kako će upravo to postati novi glavni izvor energije u kojem bi ponovno oni bili predvodnici.