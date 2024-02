Upitna točkasta koalicija, SDP traži nove partnere?

Oporba danima poziva na nove izbore, a jučer se u Saboru raspravljalo i o SDP-ovu prijedlogu o raspuštanju Sabora. Međutim, iako zazivaju što skoriji izlazak na birališta, ljevica je i dalje bez dogovora u kakvoj će točno formaciji pred građane. Od subotnjeg prosvjeda iz Možemo! do SDP-a i dalje nije došao konkretan prijedlog o točkastoj koaliciji koju im preko medija nude još od kraja lipnja prošle godine.

Tada su prvi put odbili ponudu šefa SDP-a Peđe Grbina da uđu u predizborni savez sa SDP-om. Nakon izbora Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika, što je dovelo do mobilizacije lijevog biračkog tijela, Grbin je Možemo! u koaliciju javno pozvao i drugi put. Međutim, kako stvari stoje, i po drugi će put biti odbijen jer, čuje se neslužbeno, gotovo su nikakve šanse da se Možemo! predomisli i promijeni odluku o samostalnom nastupu.

S druge strane, isti izvori ne otkrivaju podatak kada će i hoće li uskoro Možemo! izaći s konkretnim prijedlogom o točkastoj koaliciji prema SDP-u. Špekulira se da bi Možemo rado u koaliciju sa SDP-om u četiri izborne jedinice: četvrtoj, petoj, sedmoj i devetoj, gdje praktički ne postoje.

U svim jedinicama sa SDP-om ne žele jer bi, kako su više puta pojasnili, to odbilo njihove birače iako nije jasno kako je moguće da postoji sinergija u četiri jedinice, ali ne i u deset. U Možemo! još uvijek ne daju odgovor planiraju li napraviti novo istraživanje koje će im pokazati kako danas “dišu” njihovi birači, žele li savez sa SDP-om ili su i dalje protiv toga. Jer istraživanje s kojim oni “mašu” kao dokazom, a koje je rađeno prošlog proljeća, ne može biti relevantno godinu dana kasnije.

Kako stvari stoje, ponuda Možemo! o točkastoj koaliciji možda nikada i ne dođe do Iblerova trga s obzirom na to da im iz SDP-a preko medija već šalju poruke kako je to nešto na što će oni teško pristati. Pitanje je i do kada će SDP uopće čekati odgovor od Možemo! iako u vrhu SDP-a kažu da nikakav rok po tom pitanju nemaju.

GALERIJA Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu da se raspusti i raspišu novi izbori

Sve je više onih u SDP-u, posebice zagrebačkom, koji je i najviše ugrožen, koji smatraju da se Možemo! više ne treba moliti ni čekati i da se treba okrenuti sebi i naći potencijalne nove partnere i pojedince. Poput Bojana Glavaševića, Dalije Orešković i Anke Mrak Taritaš za koje se čuje da će sigurno biti na listama SDP-a. Pitanje je i što s nekim drugim političkim opcijama s centra koje im se nude i s kojima će vodstvo SDP-a sljedećih dana razgovarati.

Inače, u zagrebačkom SDP-u već pretpostavljaju da će vrlo brzo, kada postane jasno da će SDP i Možemo! na izbore odvojeno, u Zagrebu doći do zaoštravanja odnosa između aktualnih partnera na vlasti jer u velikom dijelu bore se za isto biračko tijelo.