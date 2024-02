Grbin: Izbori koje tražimo donose nekoliko opcija - korupcija ili poštenje, mrak ili demokracija

Međusobno "šamaranje" optužbama i uvredama, dijeljenje lekcija, dociranje, prozivanje, izvlačenje svih dosadašnjih "grijeha", i stranačkih i osobnih - sve to obilježilo je prva tri sata današnje rasprave o oporbenoj inicijativi za raspuštanjem Sabora, pri čemu se taj politički obračun garnirao i povremenim recitacijama i stihoklepstvom u stilu bećaraca. Štoviše, tijekom prvog sata rasprave, zbog silnih doskočica koje su frcale sa svih strana, mogao se steći dojam da se zastupnici samodopadno natječu i upinju u tome tko će smisliti efektniju verbalnu bravuru. Stoga su se svako malo s obiju strana sabornice čule salve smijeha pa je na trenutke bilo čak i nelagodno slušati na što se svela rasprava o ozbiljnoj političkoj temi, što zahtjev za raspuštanjem Sabora valjda i jest.

Kako god, na početku rasprave sva mjesta na lijevoj strani sabornice bila su okićena listovima papira na kojima je stajala poruka vladajućima: "Dosta je! Idemo na izbore." A predsjednik Sabora Gordan Jandroković odmah je na početku pojasnio kako ta rasprava na dnevni red nije uvrštena zbog prikupljenih i predanih potpisa oporbe već temeljem njegove "vlastite odluke".

O graktanju i vrištanju

- Rubikon ste prešli. Korupcijom ste okupirali i premrežili sve institucije. To pokazuju i Lex AP i imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom. Ova zemlja može biti spašena jedino raspisivanjem izbora i izborom nove Vlade koja će se obračunati s korupcijom. Protiv vas je cijela Hrvatska - poručio je među ostalim vladajuća Mostov Nikola Grmoja, na što ga je HDZ-ov Josip Đakić pitao kako ga nije sram toliko graktati i vrištati, a HDS-ov Hrvoje Zekanović ga je optužio da je jadan jer SDP i Možemo! najprije naziva anacionalnima, a onda će sutra s njima koalirati. HDZ-ov Rade Šimičević optužio je pak Grmoju kako je u sabornicu došao s uputama s Pantovčaka.

GALERIJA Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu da se raspusti i raspišu novi izbori

Suverenist Marijan Pavliček podsjetio je vladajuće kako je iz njihove Vlade moralo otići 30 ministara, i to uglavnom zbog sumnje u korupciju, te kako je zbog njihove vladavine Hrvatsku napustilo 400 tisuća građana pa je vladajućima poručio kako su se građani zaslužili odmoriti od takve vlasti.

HDZ-ovci su uzvraćali i na riječi Reformistice Natalije Martinčević zamjerajući joj što ih sad vrijeđa raznim kvalifikacijama, a dvije je godine bila s njima u koaliciji i zajedno glasala o svemu.

- Ono što vam je deset tisuća prosvjednika u subotu poručilo jest - dosta nam je krađe. A krali ste u osam godina sve - vjetar, asfalt, vodu, diplome, doktorate, institucije, a sad ste došli do toga da kradete profile na internetu. Dosta nam je laži i ponižavanja. Dosta nam je Vlade koja svoje građane naziva putinofilima. Dosta nam je instaliranja glavnog državnog odvjetnika koji se dokazano druži s kriminalcima. Dosta nam je da smo na svim ljestvicama Europske unije na dnu. Dosta nam je da stotine tisuća mladih, od kada ste vi na vlasti, odlaze iz zemlje - kazala je Sandra Benčić iz Možemo! ističući kako će se na glasanju o raspuštanju Sabora vidjeti tko se zapravo boji izbora.

Nije replika nego bećarac

Njene su riječi izazvale reakcije brojnih HDZ-ovaca koji su je nazivali "najdugovječnijom studenticom", tražeći pritom od nje da objasni što je to "motala" i "frkala" na subotnjem prosvjedu na Markovu trgu.

VEZANI ČLANCI:

- Nije mene briga što je Benčić frkala, ali znam gdje je Peđa potrošio pare, dao ih je Sandri za cigare - javio se HDZ-ov Goran Ivanović da razriješi taj misterij, na što mu je Jandroković uzvratio da to što je rekao "nije bila replika, nego bećarac".

HSS-ov Krešo Beljak bio je osupnut "gomilom bedastoća koje dolaze iz redova HDZ-a" jer se između ostaloga od Luke Brčića moglo čuti kako se u subotu na Markovu trgu "dogodila neuspjela februarska revolucija", a Tomislav Klarić je baš subotnji prosvjed ljevice okrivio za to što u Zagrebu nije bio organiziran primjeren doček zlatnih vaterpolista jer se, kako reče, ljevica bojala domoljubnih pjesama.

- Smijte se, Remetinec će vam biti premalen za godinu dana. Da magarci vode ovu državu, vodili bi je bolje od HDZ-a - poručio je Beljak vladajućima.

Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta sve do tada izrečeno nazvao je sramotom, naglašavajući da njegova stranka u toj sramoti neće sudjelovati, napustit će sabornicu, ali će na kraju glasati za raspuštanje Sabora.

- HDZ negira Ustav. Svoj lopovluk i korupciju krijete iza zastave. Hrvatsku ste zavili u crnu boju - reče Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom, što je mnoge HDZ-ovce navelo da joj spočitnu kako ni sama ne zna u koliko je političkih opcija do sada bila članica.

VIDEO More ljudi preplavilo Gornji grad: Pogledajte snimke drona s velikog prosvjeda

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Na deset tisuća ljudi, koliko kažete da ih je u subotu bilo na prosvjedu, bile su samo dvije hrvatske zastave. To je bilo prvi put da ste govorili pred toliko ljudi - replicirao joj je Ante Bačić iz HDZ-a.

Nekad su se prebrojavala krvna zrnca, sad zastave

Uslijedila je potom kratka stanka nakon koje je uime predlagača zahtjev za raspuštanjem Sabora obrazložio SDP-ov Peđa Grbin.

- Ovo danas pokazuje da je Sabor postao nefunkcionalan, a Vlada više nije u stanju donositi dobre odluke. Zato je - dosta. Vrijeme je da se ide na izbore, da građani odluče u kojem smjeru Hrvatska treba krenuti, a znamo da građani neće izabrati lopovluk - počeo je Grbin podsjetivši potom na sve HDZ-ove afere u proteklih godinu i pol dana (Ina, plin za cent, Geodezija i ministrica Nina Obuljen Koržinek, ministar Gordan Grlić Radman, ministar Mario Banožić, Mreža, Lex AP, izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika...)

- Obuzme me radost kada vas vidim i lipi ste mi, ali sve ono što smo saznali u aferi Turudić kod mene je izazvalo strah. Da jedna takva osoba može obnašati visoku pravosudnu dužnost i ta njegova nepodnošljiva lakoća laganja, sve je to pokazalo na koji način postoji sprega između HDZ-a, pravosuđa i organiziranog kriminala. Mi građanima nudimo alternativu koja se sastoji u borbi protiv korupcije, imenovanju ljudi koji su neovisni i koji znaju svoj posao, koji nisu određeni nijednom političkom strankom, niti im iz ijedne stranke tepaju da su "naše cure i dečki"... Neće vam uspjeti, ljudima je ovoga dosta. Ovi izbori koje tražimo donose nekoliko opcija. Prva je, korupcija ili poštenje. Druga je, nazadovanje ili napredovanje. I treća je, mrak ili demokracija. A vas je uhvatila panika, danas se vidi koliko vas je strah. To pokazuje da idemo u pravom smjeru. Kao što ste nekada prebrojavali krvna zrnca, tako sad prebrojavate zastave. Ali ni to niste u stanju. Hrvatskoj je dosta krađe, lopovluka, korupcije i mraka. Ako ste tako hrabri kao što pokušavate prikazati, a i sami znate da niste, onda ćete i sami podignuti ruku za raspuštanje Sabora i idemo na izbore pa neka građani odluče - poručio je Grbin.

VEZANI ČLANCI:

Doznala se konačno boja glasa nekih HDZ-ovaca

Nakon tih riječi gotovo da nije bilo HDZ-ova zastupnika i zastupnice koji se nisu javili za riječ spočitavajući Grbinu da nije vratio novac koji je protupravno uzeo na ime naknade za odvojen život, da je Zakon o hrvatskom jeziku nazvao "kretenskim", da nije u stanju zadržati na okupu ni vlastitu stranku, a upravljao bi cijelom državom, da je nedavno izgubio izbore u Puli, da premijeru Andreju Plenkoviću nije ni do koljena...

- Vi ste velik čovjek fizičkom pojavom, ali ste politički patuljak. Nije ni čudo što vas Možemo! ne želi za koalicijskog partnera - kazao je HDZ-ov Ante Bačić.

Kako su mnogi HDZ-ovci svoje replike čitali s papira, pri čemu smo neke od njih konačno imali prilike i vidjeti i čuti jer se u Saboru do sada gotovo uopće nisu javljali za riječ, a i rijetko su na Markov trg dolazili, osim onda kada je trebalo sakupiti 76 ruku za glasanje, i Grbin je iskoristio spomenuti tu činjenicu.

- Hvalite se samo onime što su vam je PR pripremio. Za neke od vas ni vaši birači nikada nisu čuli niti su vas vidjeli. I zato je ova rasprava dobra jer će neke od saborskih zastupnika HDZ-a građani, ali i birači HDZ-a, sad prvi put čuti i vidjeti da govore. Ovo ih je rasprava natjerala da dođu i govore pa će im njihovi birači i ostali građani, kao i mi ovdje, prvi put čuti boju glasa - kazao je Grbin uzvraćajući na brojne napade.

I baš negdje u tom trenutku, dok je Grbinu replicirao HDZ-ov Marin Mandarić, a bilo je to nakon dva i pol sata rasprave, netko od HDZ-ovih zastupnika u Mandarićevoj blizini, ne sluteći da će uključeni mikrofon uhvatiti njegove riječi, pomalo rezigniranim glasom reče: "Uh, već mi je dosta."

GALERIJA Građani se okupili na prosvjedu 'Dosta je! Odmah na izbore'

No, i unatoč takvoj konstataciji zanimljivosti i dalje nije nedostajalo. Tako je HDZ-ov Miro Totgergeli čelnika SDP-a pitao bi li on, zbog svoga odnosa s pripadnicima dvaju klanova, prošao sigurnosnu provjeru, na što mu je Grbin uzvratio:

- Da, pošao bih sigurnosnu provjeru.

Pa što ako volim Ljermontova i Jesenjina?!

Što se tiče SDP-ovaca, oni su Grbinu redom postavljali niz pitanja o stanju u pojedinim područjima, o plaćama, mirovinama, bankama..., dajući mu time priliku da u odgovorima rešeta vladajuće za mnoge neuspjehe, propuste, laži, obmane.

Pošto je SDP-ova Mirela Ahmetović spomenula kako premijer Andrej Plenković i HDZ oporbu optužuju da su rusofili i ljubitelji Putina, s dozom ironije je podsjetila i na to kako je upravo bivša HDZ-ova predsjednica države Putinu poklanjala majicu, a ministar Grlić Radman je rusku poeziju recitirao ruskom ministru Lavrovu.

- Meni je omiljena knjiga Ljermontov "Junak našeg doba". Jesenjina čitam za sebe, ne recitiram ga Lavrovu. Pa što ako volim Ljermontova i Jesenjina?! Ali Putina i Lavrova ne podnosim - kazao je Grbin.