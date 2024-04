Upaljen meteoalarm za velik dio zemlje: 'Na tom području vrijeme će biti izuzetno opasno'

Hrvatsku u srijedu očekuje djelomice sunčano vrijeme, no uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice može pasti malo kiše, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

- Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni, na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita lokalno na udare olujna. U Dalmaciji umjereno do jako jugo u postupnom slabljenju, navečer i u noći na četvrtak bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 23, u Dalmaciji i do 26 °C - navode iz DHMZ.

Detaljni prognozu dao je mag. phys.-geophys Izidor Pelajić za HRT.

- U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano te danju osjetno manje toplo uz slab do umjeren sjeverni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetrovitije, danju osjetno svježije nego prošlih dana te uglavnom suho. Vjetar povremeno jak sjeveroistočni, dnevna temperatura oko 20 °C - kazao je mag. phys.-geophys Izidor Pelajić.

Ustvrdio je kako će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj vrijeme biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, te da postoji mala vjerojatnost za kraći pljusak i grmljavinu ili samo malo kratkotrajne kiše.

Foto: DHMZ

- Zapuhat će jak sjeveroistočni vjetar i jaka bura, pod Velebitom moguće i olujna. Najviša temperatura zraka većinom od 18 do 23 °C. U djelomice sunčanoj i razmjerno toploj Dalmaciji oblačnije na sjeveru, pri čemu popodne na otocima može pasti i malo kiše, uz umjereno i jako jugo. Na krajnjem jugu Hrvatske osobito ujutro sunčano, popodne umjereno oblačno. Jugo slabo do umjereno, a more malo do umjereno valovito. Temperatura bez veće promjene - ustvrdio je Pelajić.

Upaljen meteoalarm

Za velik dio zemlje upaljen je meteoalarm. Žuti meteoalarm zbog vjetra upaljen je za područje Riječke regije, Zapadne obale Istre, Sjeverne i Srednje Dalmacije.

- Pojačana, mjestimice i jaka bura, osobito na jugu područja. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) - navode. Narančasti meteoalarm upaljen je za Kvarner i Kvarnerić.

Foto: DHMZ

DHMZ je upalio crveni meteoalarm za Velebitni kanal, što znači da je na tom području vrijeme izuzetno opasno.

- Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - stoji u upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Kakvo nas vrijeme čeka u četvrtak?

DHMZ je najavio kako Hrvati mogu očekivati da će vrijeme u četvrtak biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom.

- U Gorskoj Hrvatskoj prijepodne oblačnije, no uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, u prvom dijelu dana na sjeveru i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, a poslijepodne i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 18°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 20 do 25 °C, u Dalmaciji ponegdje viša - prognoziraju meteorolozi iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Prema trenutnim podacima i prognozama, za četvrtak upaljen je žuti meteoalarm zbog vjetra za područje Riječke regije, Zapadne obale Istre, Sjeverne i Srednje Dalmacije. Narančasti meteoalarm upaljen je za Kvarner i Kvarnerić, a crveni meteoalarm je upaljen za Velebitni kanal.

Detaljni prognozu za četvrtak komentirao je mag. phys.-geophys Izidor Pelajić za HRT.

"U četvrtak u kopnenom području razvedravanje, pa do kraja tjedna opet prevladavajuće sunčano, stabilno i sve toplije vrijeme. Jutra će biti malo svježija, a dani mnogima vrlo ugodno topli. Na Jadranu pretežno sunčano. U prvim satima četvrtka na sjevernom dijelu još će postojati i mala vjerojatnost za kišu, zatim će uslijediti nekoliko suhih i stabilnih dana. Prijepodneva uz većinom umjerenu buru, poslijepodneva uz sjeverozapadnjak. U prvom dijelu četvrtka ponegdje će biti još i olujnih udara bure. Temperatura u porastu.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

