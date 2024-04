I u srijedu promjenjivo, moguća i kiša: Evo kakvo nas vrijeme očekuje ostatak tjedna

Na istoku Hrvatske srijeda će početi uz podosta vedrine. Prema sredini dana porast naoblake te će poslijepodne biti uglavnom oblačno, navečer uz mogućnost za pokoju kap kiše, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a. Puhat će ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, prolazno mjestimice i sjeverozapadni, a najviša će temperatura biti oko 18 °C.

Dnevne vrijednosti između 16 i 18 °C izgledne su u središnjoj Hrvatskoj. Ujutro pak od 4 do 7 °C. Prevladavat će oblačno, no bit će i sunčanih razdoblja, uz slab do umjeren jugozapadnjak, a samo je rijetko popodne moguća i poneka kap kiše.

Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Nakon sredine dana malo kiše može pasti mjestimice u Gorskom kotaru, ponegdje na Zavižanu te oko Ćićarije i Učke. Puhat će jugozapadnjak, na moru jugo, popodne mjestimice prolazno sjeverozapadnjak, uglavnom uz obalu Istre. Temperatura podjednaka kao u utorak - poslijepodne od 16 do 19 °C, u gorju malo niža.

Promjenjive će naoblake biti i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Uz slabo i umjereno jugo te jugozapadnjak temperatura će porasti do vrijednosti između 17 i 20 °C. Podjednake vrijednosti najviše dnevne temperature zraka i na krajnjem jugu Hrvatske, uz slabo i umjereno jugo i jugozapadni vjetar, promjenjivu naoblaku i sunčana razdoblja.

Od četvrtka do subote uglavnom sunčano. U unutrašnjosti ujutro mjestimice može biti magle, a tijekom dana ponegdje treba računati na umjerenu naoblaku. Temperatura zraka porast će na vrijednosti više od 20 °C, prema kraju tjedna opet i više od 25 °C. I na Jadranu će idući dani obilovati sunčanim vremenom, uz koje će temperatura zraka biti u porastu, ali manje nego na kopnu. Puhat će slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u noćnim i jutarnjim satima mjestimice uz obalu bura, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

