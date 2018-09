Uočili nešto čudno u napuštenim tunelima, nisu očekivali da će ovo pronaći

Policija je otkrila najveću tvornicu marihuane u Engleskoj, a posebno je zanimljivo mjesto gdje se ona nalazi.

Uhićena su dvojica muškaraca nakon što je otkriven ilegalan posao u labirintu podzemnih tunela u Bradfordu 280 kilometara sjeverno od Londona, piše Metro.

Tuneli su to bivšeg kamenoloma vapnenca, a gdje je nekada i poznata tvrtka Heinz uzgajala gljive za njihove juhe.

'The most epic cannabis farm ever this was alladins cave wow take a look at this a skunk smokers dream Largest cannabis factory ever found in England' discovered in abandoned quarry https://t.co/fR5Rzu552e via @MetroUK