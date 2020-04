Umro međugorski svećenik fra Ante Kutleša

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru umro je fra Ante Kutleša, doznaje Večernji list BiH.

U noći s petka 17. na subotu 18. travnja 2020., u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, predao je svoju plemenitu dušu Bogu, njegov sluga svećenik i naš brat fra Ante Kutleša u 77. godini života, 58. godini redovništva i 52. godini svećeništva, priopćila je Hercegovačka franjevačka provincija. Fra Ante Kutleša rođen je 13. travnja 1944. u župi Prisoje od roditelja Stjepana i Anice r. Kutleša.

Kršten je 17. travnja 1944. u Prisoju. Osnovnu školu pohađa od 1950. do 1958. u Aržanu; srednju školu od 1958. do 1962. u gimnaziji u Visokom. Filozofiju i teologiju pohađa od 1963. do 1966. u Visokom; 1966. - 1967. u Sarajevu i 1967. - 1970. u Königsteinu (Njemačka).

Redovnički habit oblači 14. srpnja 1962. na Humcu, a prve zavjete polaže 15. srpnja 1963. na Humcu. Svečane zavjete polaže 15. travnja 1968. u Fuldi (Njemačka).