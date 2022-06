Umjesto tuluma za rođendan odlučili pedalirati za djecu

Poznati osječki "humanitarci na pedalama" Igor Toman i Ivica Lenard ponovno kreću na vožnju. Povod je za novu humanitarnu akciju Igorov 50. rođendan, koji je proslavio jučer. Umjesto da novac potroši na raskošan tulum, on je odlučio sa svojim biciklističkim partnerom Ivicom krenuti u akciju "Pedala solidarnosti".

Vožnja starta danas u 17 sati iz Zagreba, a cilj je dolazak do Trogira, što je planirano u nedjelju oko podneva. Ukupno je to 540 kilometara koji će biciklističko-filantropski dvojac donirati kako bi prikupili 15.000 kuna za kupnju sportske opreme djeci iz ukrajinskih obitelji smještenih u Osijeku.

Pothvate više i ne broje

Kampanja se provodi u organizaciji Zaklade Slagalice i DKolektiva – organizacije za društveni razvoj. Cilj joj je, kako ističu organizatori, pružiti podršku djeci iz ukrajinskih obitelji koja su svoje trenutačno mjesto pod suncem pronašla upravo u Osijeku kao sudionici slobodnih aktivnosti koje organizira DKolektiv. Želja je prikupiti sredstva za kupnju bicikala, romobila, rola za djecu kako bi provedba njihova slobodnog vremena u gradu na Dravi bila što kvalitetnija. Upoznat će tako Osijek, navodi se, kao biciklistički grad koji njeguje sportsku kulturu, ali i kulturu solidarnosti i međusobnog uvažavanja bez obzira na različite pripadnosti koje nas definiraju.

Foto: Privatna arhiva

Neumorni biciklističko-trkački tandem donirao je već na desetke tisuća kilometara u humanitarne akcije. Vozili su od Hrvatske do Rusije, po noći i po danu, glavnim i sporednim putovima, a najdraže im je kada sjednu na bicikl i pedaliraju za one koji trebaju podršku.

Zbog ranjavanja u Domovinskom ratu, Ivica Lenard i Igor Toman počeli su rekreativno voziti bicikl, kao oblik rehabilitacije. Iza njih je najmanje 30 biciklističkih ili trkačkih humanitarki u posljednjih desetak godina, više i ne broje. Svoje kilometre uglavnom posjećuju za pomoć djeci, eventualno ponekoj obitelji u potrebi. Odakle motivacija i snaga za toliki kontinuitet?

– Nekoga nešto motivira u životu, netko vozi ili trči radi dokazivanja ili zbog medalja, a ja ne bih mogao sjesti na bicikl i prijeći, primjerice, 450 kilometara, a da ne znam da ću tako moći razveseliti djecu i uljepšati im djetinjstvo. U konačnici, sve ono što radimo, ostaje našim klincima. Ne samo da će im naša vožnja kupiti bicikl, već će osjetiti da netko misli na njih. I od njih deset kojima mi pomognemo, barem će jedno sutra učiniti isto nekome drugome – započinje Igor Toman.

A dok čekamo da ta djeca stasaju i možda krenu njihovim putem, odrasli su već počeli slijediti Igorov i Ivičin primjer – njihovi suborci, ali i branitelji diljem Hrvatske.

Najduža Igorova i Ivičina odvožena humanitarna ruta do sada jest 1600 kilometara po Hrvatskoj, od istoka do juga. U javnosti se, pak, dosta pratio njihov pothvat od prije šest godina, kada su prevalili tisuću kilometara od Osijeka do Dubrovnika za tri dana, odnosno 72 sata, i to bez spavanja. Trčali su uz njih maratonci, liječnik Dragan Maloševac i Dražen Ćućić, dok su logističari u kombiju bili Darko Zec i liječnik Igor Berecki. Uslijedilo je "Vozimo za vozač(k)e", gdje su skupljali novac za troškove dviju vozačkih dozvola mladima iz Doma Klasje u Osijeku kako bi im osigurali veću konkurentnost na tržištu rada u trenutku kada budu napuštali taj dom. Obišli su tada sedam gradova Osječko-baranjske županije u jednom danu i skupili zacrtanih 10.000 kuna.

Na svojim rutama znaju odvesti i po 300 ili 400 kilometara u danu. Kada su lani vozili po Europi, spavali su u početku u hostelima, no poslije su im se javljali prijatelji i rodbina pa su išli k njima. Njihovi su napori itekako prepoznati.

Uglavnom sami predlože humanitarne biciklističke projekte, no bilo je i slučajeva da su se njima obratile, primjerice, udruge koje rade s djecom i zamolili da bicikliraju baš za njih. Tako je bilo kada su prije točno godinu dana biciklima prevalili više od 1500 kilometara, do Bruxellesa, kako bi pomogli "Vukovarskim leptirićima", udruzi koja okuplja roditelje djece s teškoćama u razvoju.

– Sada su nam već otvorena vrata pa možemo zatražiti i pomoć za svoje akcije – dodaje.

Za duge vožnje pripremaju se uglavnom svakodnevnim bicikliranjem po gradu.

– Bicikl mi je glavno prijevozno sredstvo, volim biciklirati, velika prednost je što ne moram tražiti parking, a uostalom, i ukućani mi uglavnom uzmu auto – smije se Igor, dodajući kako je Osijek izvrsno biciklistički opremljen.

Igor Toman i Ivica Lenard dobitnici su volonterske nagrade koju dodjeljuje DKolektiv 2019. godine i posebnog Priznanja za filantropsku inicijativu građana 2017. kao dio neformalne inicijative "Lege za djecu superjunake", koju dodjeljuje Zaklada Slagalica.

Svaki kilometar važan

Tijek najnovije kampanje i vožnje od Zagreba do Trogira za nabavku sportske opreme malim Ukrajincima moći će se pratiti na službenim stranicama Zaklade Slagalica i Dkolektiva, kao i na Facebook događaju na kojemu će se objavljivati vijesti s biciklističkog puta.

Iznos otkupljenih kilometara građani mogu uplatiti na poseban račun Zaklade Slagalica br: HR7724020061500078713 kod Erste&Steiermerkische Bank s naznakom "Pedala solidarnosti".

Foto: Privatna arhiva

– Svaki otkupljeni kilometar je važan. Koristeći bar kodove, olakšat će se uplata donacije, a odabrani iznosi bit će vaša procjena vrijednosti Igorovih i Ivičinih odvezenih kilometara – poručuju organizatori, Zaklada Slagalica i DKolektiv – organizacije za društveni razvoj.

A dok broje posljednje sate do kretanja put Trogira, Igor i Ivica već su se usmjerili na novi pothvat – u pokušaju su organizacije puta do Irana ili Katara iduće jeseni, na Svjetsko nogometno prvenstvo.

– Ne znam hoćemo li uspjeti, ali radimo na tome – zaključuje Igor Toman.