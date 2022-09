Umirovljenica iz Zaprešića osvojila 14 milijuna kuna na lutriji: 'Probudila sam supruga da i on potvrdi'

Sretna igračica koja je osvojila 14 milijuna kuna javila se Hrvatskoj lutriji

- Krajem kolovoza u Zaprešiću je uplaćen listić koji donosi 14.207.184,75 kn, a sretna igračica, umirovljenica, koja ga je uplatila i osvojila Jackpot igre Loto 7, javila nam se tek jučer - javljaju iz HL-a.

Umirovljenica je u subotu saznala i shvatila da će postati milijunašica te je morala čekati cijeli vikend kako bi kontaktirala Hrvatsku lutriju.

- Nikada se do sada nisam tako veselila ponedjeljku! Sjećam se davnih godina kad me suprugov djed znao poslati da uplatim i to mi je, priznajem, bila najveća muka, pogotovo u zimskim mjesecima - rekla je kroz smijeh igračica koja od tada redovito igra, piše 24sata.

- Uglavnom igram Loto 7 i Eurojackpot i to uvijek iste brojeve, a rezultate naknadno provjerim na internetu. Tako je bilo i ovog puta, ali prilikom provjere mislila sam da imam šest pogođenih brojeva. Tek naknadno sam shvatila da je u pitanju 6+1 dobitak i u nevjerici sam probudila supruga kako bi mi i on mogao potvrditi da dobro vidim – rekla je igračica.

Kao i mnogi dobitnici i ona se brinula s možda najtežim pitanjem, a to je gdje čuvati dobitni listić.

- Zaključala sam ga u neku kutiju, a onda pak po cijele dane grčevito držala ključ i pazila da ga ne izgubim – izjavila je dobitnica.

