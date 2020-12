Ukupno dobili 40 godina zatvora jer su na smrt premlatili starca kako bi došli do novca

Dvadeset minuta. Toliko im je trebalo da na smrt zatuku nemoćnog i invalidnog starca koji je od zadobivenih ozljeda preminuo tri mjeseca kasnije, ne probudivši se iz kome. I zbog tog odioznog zločina, koji je okarakteriziran kao teško ubojstvo iz koristoljublja Ivan Todorović (49) i Slobodan Brauer (32), državljani Srbije, kojima se sudilo u odsutnosti, nepravomoćno su osuđeni svaki na po 20 godina zatvora.

Istom presudom vijeća zagrebačkog Županijskog suda kojim je presjedala sutkinja Rahela Valentić, Slavko Todorović (54), koji je jedini bio dostupan jer je u kolovozu 2019. uhićen na graničnom prijelazu Macelj dok je ulazio u Hrvatsku, nepravomoćno je oslobođen optužbi da je bio supočinitelj u tom zločinu, jer je sud smatrao da za to nema dokaza. Njemu je jučer ukinut i istražni zatvor u kojem je bio od uhićenja te je pušten iz Remetinca.

Prema optužnici, Ivan Todorović i Brauer su se teretili da su 7. ožujka 2019. u 00.30 došli u kuću Milana Kurtovića (80) na Savskoj cesti 76 u Zagrebu, u kojoj su bili i dan ranije. Tražili su ga da im posudi novac, no on je kazao da nema novca te ih je odveo svom bratu Aleksandru Kurtoviću (81) koji je živio na istoj adresi. Aleksandar Kurtović im je odbio dati novac, pa su ga Ivan Todorović i Brauer, brutalno premlatili.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.12.2020., Zagreb - Objava presude Ivanu i Slavku Todorovicu, te Slobodanu Braueru koji su na smrt pretukli Aleksandra Kurtovica (80) zbog koristoljublja. Slavko Todorovic na citanje presude dosao je iz pritvora, dok su druga dva optuzenika u Srbiji. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Zavezali su mu ruke i noge užetom i remenom nakon čega su ga izudarali s tupo-tvrdim predmetom po glavi i tijelu, zadavši mu najamne 10 udaraca. Glavom su mu udarali o pod, stiskali su ga za vrat, sjedili su mu na prsima, sve to vrijeme tražeći ga da im da novac. Nakon toga su ispreturali njegov stan te otišli jer novac nisu našli. Prema optužnici, Slavko Todorović je za to vrijeme bio u dijelu kuće s Milanom Kurtovićem te ga je sprječavao da pomogne bratu. Od zadobivenih ozljeda, Aleksandar Kurtović preminuo je 25. lipnja 2019.

- Cijeli ovaj događaj započeo je pletenjem mreže satkane od beskrupuloznosti, bešćutnosti i ljudske pohlepe oko naivnog, invalidnog starca, a završio je smrću drugog starca. Krenulo je kada su braća Kurtović, prodajom zemljišta u Crnoj Gori dobila nasljedstvo. Svaki je dobio po 165.000 eura, no taj novac nisu iskoristili da bi poboljšali svoje skromne životne uvjete. Milan Kurtović je zbog svoje naivnosti, a na koncu i psihičke nestabilnosti, zbog čega mu je oduzeta i poslovna sposobnost, o tom novcu pričao raznim ljudima. Jedan od njih bio je Štefan Ivić, od kojeg je Milan Kurtović kupovao trenirku na placu. Ivić je tada vidio da je Kurtovićev novčanik pun novca te mu je na prevaru izvukao oko 1,5 milijuna kuna zbog čega je i pravomoćno osuđen - kazala je sutkinja Valentić u obrazloženju.

Pojasnila je potom da je Ivić s činjenicom da braća Kurtović imaju novca upoznao i Todorovića i Brauera koji žive u Beču, pa si i oni od Milana Kurtovića tražili da im posudi novac. Čak su ga namamili u Beč, pod izlikom da će mu vratiti posuđeni novac. No umjesto toga iz njega su izvukli podatke o tome kako je nasljedstvo dobio i njegov brat, zbog čega su odlučili doći u Zagreb. Slavko Todorović ih je vozio, a sud je smatrao da nije dokazano da je on u ubojstvu sudjelovao, kao ni to da je Milana Kurtovića sprječavao da pomogne bratu, što proizlazi iz iskaza samog Kurtovića, ali i drugih dokaza.