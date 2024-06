Ukupno dobili 24 godine zatvora jer su zlostavljali civila, pucali mu u leđa i tijelo mu ostavili u kukuruzištu

Na ukupno 24 godine zatvora, nepravomoćno su na zagrebačkom Županijskom sudu osuđeni Jovan Vitorac (70), Milan Ćorković (72) i Đuro Šušnjara (76), zbog ratnog zločina nad civilima. Vitorac je nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora, Ćorković na osam, a Šušnjara na šest. Sva trojica su državljani Srbije, sudilo im se u odsutnosti jer su nedostupni, a kako su im izrečene zatvorske kazne više od pet godina zatvora, određen im je i obligatorni istražni zatvor.

Prema nepravomoćnoj presudi, osuđeni su jer su točno neutvrđenog dana krajem rujna 1991. tijekom napada JNA i TO na grad Petrinju, za vrijeme trajanja oružanog sukoba Hrvatske vojske i JNA, TO te srpskih paravojnih formacija na području Republike Hrvatske, počinili navedeno kazneno djelo. Ćorković je bio zapovjednike čete Donja Bačuga, odreda TO Banski Grabovac, Jovan Vitorac bio je zapovjednik voda u navedenoj četi, dok je Šušnjar bio pripadnik navedenog voda. Prema optužnici, Ćorković i Vitorac imali su stvarne i formalne ovlasti zapovjedna i nadzora nad svim pripadnicima voda i čete pa ih se tereti da su s pripadnicima svoje jedinice u jednoj kući u Petrinji pronašli civila Stanka Bugarina kojeg su potom ispitivali i fizički zlostavljali.

Nakon toga su mu naložili da krene sadašnjom Kupskom ulicom u pravcu kukuruzišta koje je bilo na kraju iste ulice. Ćorković i Vitorac su, prema optužnici, zapovijedali Šušnjaru i drugim nepoznatim pripadnicima svoje jedinice da pucaju iz svog osobnog naoružanja u Bugarina koji im je bio okrenut leđima. S njima ispalili su više hitaca u njega iz svog osobnog naoružanja. Bugarin na mjestu preminuo, a njegovo mrtvo tijelo ostavljeno na rubu navedenog kukuruzišta. Optužnica protiv njih trojice je podignuta 30. studenoga 2017., a nepravomoćna presuda je donesena početkom lipnja.