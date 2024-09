Ukrajinski zapovjednici očajni napuštaju bojišta: 'Ne mogu više gledati svoje dečke kako ginu'

Nakon dvije i pol godine, rat u Ukrajini i dalje bijesni. Dok Rusi napreduju na istočnoj fronti, Ukrajinci i dalje ofenzivom na Kursk zauzimaju njihov teritorij, no suočavaju se s velikim problemom - ozbiljnim padom morala. Rat je desetkovao brojne ukrajinske jedinice, pojačanja dolaze rijetko, a vojnici su sve umorniji. Najgore je stanje oko Pokrovska gdje se vode najljuće bitke. Za razliku od volontera koji su prvi uzeli oružje u ruke, brojni novaci nisu imali izbora zbog Zakona o mobilizaciji koji propisuje da ne mogu napustiti vojsku bez posebnog dopuštenja.

Zapovjednik Dima bio je odgovoran za 800 ljudi koji su vodili neke od najkrvavijih bitki u ratu, među ostalim i u Pokrovsku. Većina njegovih vojnika danas je mrtva ili teško ozlijeđena, a on je odlučio da više ne može, dao otkaz i prihvatio vojni uredski posao u Kijevu. "Više nisam mogao podnijeti gledati svoje dečke kako umiru" kazao je za CNN. Dima je jedan od šest zapovjednika koji su pristali pričati o dezerterstvu i neposluhu, sve češćim pojavama u ukrajinskim taborima. Četvorica generala, uključujući Dimu, zatražila su da im se imena promijene prije objave, jer im razgovor s novinarima nije dozvoljen.

"Većina mobiliziranih vojnika napušta svoje položaje. Jednom izađu na bojište i, ako prežive, nikada se ne vrate. Ili napuste položaj, ili odbiju ići u borbu, ili pokušaju naći način da napuste vojsku" otkrio je zapovjednik koji se trenutno nalazi u Pokrovsku. Kako se situacija na bojištu pogoršava, sve više vojnika odustaje. Tužitelji su samo u prva četiri mjeseca ove godine pokrenuli kaznene postupke protiv gotovo 19.000 vojnika zbog dezerterstva, no zapovjednici priznaju da su stvarni brojevi vjerojatno puno viši jer časnici često ne prijavljuju napuštanje pozicije, u nadi da će uvjeriti vojnike da se vrate bez prijetnji kaznama.

Kijevske snage u Pokrovsku žale se da su brojčano i oružjem značajno nadjačani. Prema nekim procjenama, na svakog ukrajinskog vojnika, Rusi imaju desetoricu, no muči ih nešto drugo - loša komunikacija. Jedan časnik opisao je kako pojedine trupe ne žele otkriti punu sliku stanja na bojišnici drugim jedinicama jer se boje da će se osramotiti. Prisjetio se zapovjednika bataljuna u Donjecku čiji je vod ostao izložen ruskim napadima s jedne strane jer je susjedna jedinica napustila poziciju bez da je to prijavila. Prema vojnicima na terenu, problem je veliki broj različitih jedinica koje Kijev šalje na istočnu frontu.

Grupa ratnih inženjera za CNN je komentirala da se ne razumiju strategiju ofenzive u Kursku dok je istočni front u neredu. "Bilo je čudno ući u Rusiju, jer bismo u ovom ratu trebali braniti svoju zemlju, a sada se borimo na tuđem teritoriju" kazao je jedan od njih za CNN. Sva četvorica iz Pokrovska su prebačeni u Kursk bez odmora. Kažu da cijeli sustav nije pošten, jer hoćete li dobiti pauzu ili ne ovisi samo o zapovjedniku.

I vojnicima s dugogodišnjim iskustvom postaje sve teže pa neki, poput Dime, traže pozicije dalje od linija bojišnice. On je napustio poziciju zbog neslaganja sa zapovjednikom. Njegov bataljun pretrpio je brojne teške gubitke na prvim linijama prije no što su, bez predaha, poslani u Pokrovsk. Vidio je toliko ubijenih i ranjenih muškaraca, priznaje Dima, da je postao tup, no usprkos svemu tome, tvrdi da će se vratiti na bojišnicu uz jednu izmjenu. "Odlučio sam da se više neću emocionalno vezati za ljude. To je pokvareni pristup, ali je i najrazumniji" zaključio je.

