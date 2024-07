Ovo je moćna raketa kojom je Rusija napala dječju bolnicu: Nosi bojevu glavu s 450 kilograma eksploziva

Ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija u ponedjeljak projektilom pogodila glavnu dječju bolnicu u Kijevu te da je raketirala druge gradove širom zemlje, ubivši najmanje 41 civila. To je bio najgori val zračnih napada zadnjih mjeseci. Ukrajinska sigurnosna služba objavila je da je bolnicu pogodio ruski projektil Kalibr Kh-101 i da su na mjestu događaja pronađeni dokazi, konkretno dijelovi stražnjeg dijela projektila sa serijskim brojem i dio sustava za navođenje.

Voditeljica u promatračkoj misiji UN-a rekla je u utorak da je smrtonosni napad na dječju bolnicu u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vjerojatno uzrokovan izravnim pogotkom ruskog projektila. "Analiza videosnimke i procjena napravljena na mjestu incidenta ukazuje na veliku vjerojatnost da je dječja bolnica pretrpjela izravan pogodak, a ne štetu zbog presretnutog (projektila)", rekla je Danielle Bell, voditeljica misije UN-a za ljudska prava u Ukrajini. Dodala je da njezin tim, koji je posjetio lokaciju u ponedjeljak, nije mogao donijeti konačnu odluku, ali da se čini da je projektil lansirala Rusija.

Since the Russian online propagandists are claiming that it was an American Patriot missile or AIM 120 that struck the Children’s Hospital in Kyiv today…



The pictures clearly show that it was a Russian Kh-101 with its characteristic turbo fan engine at the back. pic.twitter.com/RN72g8sicg