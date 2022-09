Ukrajinci odali počast Elizabeti II na granatama i onda njima gađali Ruse

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Velika Britanija pokazala se kao žestok saveznik Ukrajine. Smrt kraljice Elizabete II.su na svoj način obilježili i Ukrajinci. Ukrajinske topničke postrojbe odali su počast tako što su ispisali izraze sućuti i poštovanje na granate namijenjene za lansiranje na ruske ciljeve.

"Počivaj u miru kraljice Elizabeta II" i "Ostanite smireni i nastavite", pisalo je na dvije visokoeksplozivne granate kalibra 105 mm, pokazuje slika koju je na Twitteru podijelio jedan ukrajinski topnik, prenosi The Telegraph.

‼️🇺🇦💪Ukrainian defenders honor the memory of Elizabeth II with messages on artillery shells#StandWithUkraine #Ukraine️ #StopRussia #RussiaUkraineWar #StopRussianAggression #nowarinukraine pic.twitter.com/56UjHxLqkZ