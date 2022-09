Ukinuta presuda Ringwaldu i drugima zbog likvidacije Karmelina Fistanića

Svega nekoliko minuta potrajala je sjednica na Visokom kaznenom sudu (VKS) na kojoj se trebalo raspravljati o nepravomoćnoj presudi Stjepanu Ringwaldu (50), Jerku Piriću (36) i Vladi Zoloti (48), koji su u studenom lani na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđeni na ukupno 54 godine zatvora zbog likvidacije Karmelina Fistanića (38) početkom studenog 2019. Naime, iako je sve bilo spremno za sjednicu, ona se nije održala, jer je presuda ukinuta zbog, kako reče predsjednik sudskog vijeća Željko Horvatović, apsolutno bitnih povreda kaznenog postupka.

To znači da će Županijski sud u Splitu, kojem je to u kratkom roku, druga presuda u nekom velikom predmetu koja je ukinuta, o cijelom tom intrigantnom slučaju raspravljati ponovo. Koje su apsolutno bitne povrede napravljene, za sada nije poznato, dok VKS ne otpravi svoju odluku. U međuvremenu će Županijski sud u Splitu vjerojatno dobiti rješenje o produljenju istražnog zatvora za okrivljenike.

Prema sada ukinutoj nepravomoćnoj presudi, Ringwald, koji se teretio da je bio direktni egzekutor, bio je osuđen na 19 godina zatvora, Pirić koji je, se teretio da je bio glavni planer bio je osuđen na 18 godina, dok je Zolota bio osuđen n 17 godina. Prema optužnici, teretili su se da su ubili Fistanića 9. studenog 2019. u 13.55 sati.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Ringwald se teretio da se Renaultom Kangoom dovezao na parkiralište kod splitskog groblja Lovrinac gdje su ga čekali Pirić i Zolota. Sva su trojica sjeli u Fiat Doblo kojeg je vozio Zolota te su se odvezli u Omiš. Došavši pred apartman u Zolotinom vlasništvu, iz auta su izašli Ringwald i Pirić te ušli u apartman, a nedugo zatim Pirić je izašao i došao do Zolote koji je sjedio u automobilu. Malo su popričali nakon čega se Zolota odvezao, a Pirić vratio u apartman. Zolota je prema optužnici pratio kretanje žrtve, to je javio drugoj dvojici, nakon čega je Pirić pješke došao do parkiranog Zolotinog vozila dok je Ringwald sjeo na Yamahu T-Max kojom je pratio polo u kojem je bio Fistanić s djevojkom.

Na predjelu Slavinj, kod skretanja s državne ceste D-8 u smjeru mjesta Brzet, Fistanić je zaustavio osobno vozilo kako bi on i djevojka pojeli hranu prethodno kupljenu u fast foodu. Ringwald je, vidjevši to, dojurio na motociklu i s njegove lijeve strane kroz poluotvoreni prozor ispalio šest hitaca u glavu i vrat žrtve. Potom je pobjegao prema Splitu, ostavio je motor na Pazdigradu te se pješice vratio do svog vozila parkiranog na Lovrincu, nakon čega se vratio u Šibenik gdje je kasnije i uhićen.

On je inače nekadašnji motociklistički as, koji se po novinskim crnim kronikama povlači godinama zbog droge, nasilja...