Uhićenja mafijaša u Italiji: I kada završe u zatvoru, poslovi idu dalje

Na temelju naloga protumafijaških istražitelja u Palermu policija je jučer odvela pritvorila 32 osobe na Siciliji (Palermo, Trapani, Catania, Ragusa) te u Vibo Valentiji i Parmi optužene za krijumčarenje droge, otmicu pa čak i silovanja koja je naručivao mafijaški šef. Među uhićenima je i lider navijačkih ultrasa Juventusa u Agrigentu na Siciliji Andrea Puntorno koji je već imao problema sa zakonom zbog raspačavanja droge.

Riječ je o mafijaškoj organizaciji iz Agrigenta na Siciliji kojoj je na čelu Antonio Massimino (50) koji je bio uhićen 1999. Sada, kao rezultat istrage koja se vodi od 2015., uhićena su dvojica njegovih najbližih suradnika: Gabriele Miccichè (28), desna ruka bosa Massimina, i Salvatore Ganci (45), trgovac automobilima. No ta “mala” mafijaška organizacija proširila se i na Apeninski poluotok, čak do Parme.

Tražili ga od 2004.

Prije samo nekoliko dana u Napulju je uhićen Marco Di Lauro (38), sin mafijaškog šefa Ciruzza zvanog ‘O Milionario (65), za kojim se tragalo 14 godina i smatran je drugim najtraženijim mafijašem u Italiji nakon Mattea Messina Denara (56) koga se smatra šefom sicilijanske Cosa nostre. Marca Di Laura policija je uhitila u njegovu stanu na periferiji Napulja. Nije bio naoružan i nije pružao otpor. Sada se nalazi u napuljskom zatvoru Poggioreale kao svaki zatvorenik.

Di Lauro je rijetko izlazio iz svoga stana, a susjedi kažu da nisu ništa primjećivali. Jednom je izbjegao uhićenje u prosincu 2004., a onda se za njime tragalo i u Južnoj Americi. Policija je 7. prosinca 2004. uhitila 54 pripadnika Camorre, napuljske mafije, ali u toj “noći lisičina”, kako je nazvana, Marco je izbjegao uhićenje i od tada je bio tražen. Njegov otac Ciruzzo od trgovine drogom stvorio je biznis vrijedan milijarde. Zato je i dobio nadimak “Milijunaš”. Marco je jedan od devetero Ciruzzove djece te je u odsutnosti osuđen na deset godina zatvora zbog mafijaškog udruživanja i krijumčarenja droge. Naslijedio je očev posao sa sjedištem u četvrti Chiaiano na sjeveru Napulja. Od 2013. bio je pod povećalom i američkih agenata zbog infiltriranja njegovih ljudi u poslove u New Yorku. Marco Di Lauro i njegova obitelj među protagonistima su knjige “Gomorra” novinara Roberta Saviana po kojoj su snimljeni film i televizijska serija.

Novac davali fašistima

U rimskoj općini Ostia na obali Tirenskog mora djeluje mafijaška obitelj Spada, koja je, osim krijumčarenja droge, usmjeravala birače da glasaju za neofašističku stranku Casa Pound, zapravo je vedrila i oblačila u svojoj četvrti. Unatrag dvije godine počela su uhićenja članova te obitelji i još traje istraga protiv njih. U Napulju je 25. veljače iz pištolja pucano na poznatu povijesnu pizzeriju “Di Matteo” u središnjoj ulici Tribunali u kojoj je 1994. tijekom sastanka na vrhu sedam industrijski najrazvijenijih zemalja G7 bio i tadašnji američki predsjednik Bill Clinton.

Pucanje po trgovini, restoranu, kafiću znači za vlasnika da mora nekome platiti kako mu se to ne bi ponovilo. Mafijaška ucjena! No ne mora značiti da je to napravila mafija koju se zamišlja kao jedinstvenu organizaciju s krakovima poput hobotnice. Ima mnogo malih mafija u gotovo svim gradovima. Mafija se bavi poslovima u cijeloj Italiji i Europi. A koliko se mafija uplela u poslovanja tvrtki kako bi, uz ostalo, i prala novac, pokazuju službeni podaci iz prvog polugodišta 2018. tijekom kojeg su uhićena ili prijavljena 6954 poduzetnika zbog mafijaških ulaganja u njihove poslove. Mafijaše se uhićuje, ali njihovi poslovi ne prestaju.

