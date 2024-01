Uhićena petorica, za jednim se tragalo nakon sukoba navijača u Grčkoj

Na području Vukovara policija nastavlja s opsežnim kriminalističkim istraživanjem koje za cilj ima da se pronađu i privedu svi nasilnici odgovorni za brutalno premlaćivanje skupine 15-godišnjaka u središtu Vukovara. Do sada je privedeno ukupno pet osoba od kojih je jednoj osobi određen jednomjesečni istražni zatvor s tim da se nastavlja daljnja istraga tako da se može očekivati da će biti još privedenih. Kako navode iz policije dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem nad trojicom privedenih muškaraca u dobi od 24, 22 i 20 godina utvrđena sumnja kako su 6. siječnja u Vukovaru sudjelovali u tučnjavi i pritom nanijeli tjelesne ozljede šestorici maloljetnika. U utorak je priveden još jedan 20-godišnjak nad kojim je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena sumnja da je pomagao počiniteljima nakon počinjenja kaznenog djela.

Teške tjelesne ozlijede

– Sva četvorica su predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Protiv dvojice osumnjičenika (24, 22) nadležnom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, protiv 20-godišnjaka za kazneno djelo teške tjelesne ozljede i kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju dok je protiv četvrtog (20) podnijeta kaznena prijava za kazneno djelo pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela – navode iz PU.

Prema informacijama roditelja, sva pretučena djeca otpuštena su iz KBC-a Osijek na kućno liječenje te sada obavljaju dalje preglede kod liječnika.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama u brutalnom premlaćivanju skupine 15-godišnjaka sudjelovalo je 7-8 osoba od kojih je većina njih otprije poznata policiji. Među uhićenima je i osoba koja se dovodi u vezu sa sukobom navijača u Grčkoj. Međutim, on tamo nije uhićen, nego se nekako skrivao i u konačnici dokopao Hrvatske i Vukovara. Za njim je bio raspisan i europski uhidbeni nalog, ali je isto tako i otprije poznat policiji. Spominje se i sudjelovanje u premlaćivanju još jednoga pripadnika BBB koji je bio u Grčkoj i tamo proveo četiri mjeseca zatvora, ali to za sada nije potvrđeno. I on je otprije poznat policiji, a nedavno mu je bio određen jednomjesečni istražni zatvor. Interesantno je i kako je policija ubrzo poslije događaja na mostu u središtu grada imala jednoga privedenoga koji je uhićen. Radi se o 23-godišnjaku koji je otprije po više kaznenih djela poznat policiji. Ostale su privodili kasnije jer su se skrili na području grada pa ih je policija tražila. Načelnik PP-a Vukovar Vlado Božić rekao je kako su neke od njih pronašli u jednom apartmanu u Vukovaru gdje su se skrivali. Neslužbeno, riječ je o stanu u jednoj višestambenoj zgradi u Vukovaru gdje su počiniteljima u skrivanju pomagali neki njihovi prijatelji. Jedan od njih je također priveden. Navodno je policija išla od stana do stana kako bi ih pronašla.

POVEZANI ČLANCI:

– Na žalost sve to što se događa je strašno. Napasti djecu u središtu grada i toliko ih pretući da zadobiju frakture lubanje, slomljena rebra, jagodične kosti i slično je jezivo. Htjeli su neke od njih baciti u Vuku, a netko je spominjao i "vadi nož". I sve to jer im je netko odgovorio nešto na ekavici. Hrvat sam i katolik, bio sam i maloljetni branitelj, pa i sam nekada miješam ekavicu i ijekavicu, pa što. Vukovar je i dalje, voljom i željom nekih ljudi, zatočen u 1991. i nikako da se izvuče iz toga i krene naprijed. Žao mi je što se to događa u Vukovaru za koji su mnogi ginuli i dali svoje živote, ali ti ljudi nisu ginuli da se mogu događati ovakve stvari – kaže nam otac jednoga od pretučenih mladića.

Napominje da ga nitko od roditelja onih koji su pretukli djecu nije nazvao i pokušao se barem ispričati u ime svoga djeteta.

– Navijač sam Dinama otkad znam za sebe, ali ovo nisu nikakvi navijači Dinama. To su klošari i huligani. Žao mi je što se još uvijek nisu oglasili BBB-ovci koji bi se ispričali u ime ovih huligana pa ni Dinamo – kaže nam ovaj roditelj.

POVEZANI ČLANCI:

Trebalo je reagirati ranije

Za sina kaže da je u redu, ali i da on sada osobno strahuje za njega. Smatra i kako bi pretučenoj djeci trebalo ponuditi psihosocijalnu pomoć, ali to za sada nitko ne spominje. Spominje i da se njegovu sinu ozljede vode kao lake unatoč slomljenom rebru i jednom napuknutom. Išli su i na prepoznavanje u policiju gdje je stekao dojam kako policija zapravo sve zna, da znaju tko po gradu čini nerede.

Ogorčeni roditelji spominju lokalne političare, ali i policiju i sud. Smatraju kako su svi oni mogli i morali puno više toga napraviti ranije, kada se sve počelo događati, i da bi se onda takve stvari zaustavile i ranije.

– Politici i političarima su odgovarali takvi događaji dok je policija vrlo često površno odradila svoj posao ili se pravila da nešto ne zna. Neki od sudaca su donosili čudne odluke što je ove nasilnike samo poticalo da nastave sa svojim ponašanjem jer su sve to shvatili kao odobravanje. Sada će se svi oni truditi da se pokažu kao veliki zagovornici provedbe zakona, da bi spasili svoju kožu – kaže nam jedan od roditelja.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: VIDEO Pogledajte kako privode huligane u Vukovaru: Osumnjičeni za napad na maloljetnike, a sad skrivaju lice