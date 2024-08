Uhićen još jedan mladić (18) u Beču zbog planiranja napada na koncertu Taylor Swift

Austrijska policija uhitila je još jednog mladića zbog planiranja terorističkog napada na koncertu zvijezde Taylor Swift. Nakon dva uhićenja ove srijede, policija je danas potvrdila kako je u jučer uhitila još jednu osobu - 18-godišnjeg Iračanina za kojeg se vjeruje da je bio u kontaktu s glavnim osumnjičenikom, 19-godišnjakom iz Austrije, prenosi Heute.

Uz 19-godišnjaka, u srijedu je u Beču uhićen i 17-godišnjak za kojeg se doznalo da je tursko-hrvatskog podrijetla. Taj mladić, koji je trebao djelovati kao zaposlenik na koncertu, nema hrvatsko državljanstvo, a s Hrvatskom je povezan samo zbog toga što mu je jedan roditelj iz Hrvatske. Policija je inače ispitala i jednog 15-godišnjaka, no on nije na koncu bio priveden. Za najnovijeg osumnjičenika, 18-godišnjeg Iračanina, vjeruje se kako je bio u kontaktu s 19-godišnjakom, no nije bio uključen u planove napada.

Inače, glavni osumnjičenik, 19-godišnji Austrijanac koji vuče korijene iz Sjeverne Makedonije, na ispitivanju je priznao da je planirao koristiti se eksplozivom koji je sam prethodno izradio, kao i ubodnim oružjem, a on sam nije trebao preživjeti teroristički napad ispred stadiona na kojem je trebala nastupati svjetski poznata pjevačica Taylor Swift. Uhićen je bio u policijskoj akciji u srijedu ujutro, dok je 17-godišnjak uhićen u Beču.

Swift je u srijedu navečer otkazala sva tri nastupa zakazana za četvrtak, petak i subotu. Haijawi-Pirchner rekao je da je odluku o otkazivanju donio organizator koncerata, a ne austrijska policija, no da je ta odluka razumljiva. Zbog planiranog napada ne traga se za drugim osumnjičenicima, objavili su istražitelji.

