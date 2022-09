Uhićen 'Huligan na stereoidima' koji je na utakmici pucao iz zolje

Glasnogovornica PU Ličko-senjske Maja Brozičević javila je da je mladić koji je ispalio eksplozivnu napravu iz zolje na nogometnoj utakmici ovog vikenda na Plitvicama danas tijekom dana identificiran, uhićen i sproveden u prostorije PU ličko-senjske na razgovor.

“Riječ je o mladiću iz Smoljanca rođenom 1996. godine. Za sada je u tijeku ispitivanje i utvrđivanje činjenica nakon čega će biti poznato za što ga teretimo” kazala je Maja Brozičević iz ličke policije.

'Huligan na steroidima', kako su ga u silnim komentarima prozvali čitatelji, vjerojatno nije slutio da će njegovo ispaljivanje eksplozivne naprave iz prerađene zolje na nogometni teren na Plitvicama u javnosti zapravo postati neugodan predmet sprdnje, ali i istrage policije i disciplinskog suca.

Na snimci koja se proširila internetom s 1. županijske lige Ličko-senjske županije u kojoj su se ovog vikenda na Plitvicama susreli igrači NK Plitvičkih Jezera i NK Sokolac iz Brinja vidi se da domaći navijač iz improviziranog raketnog bacača, koji podsjeća na kostur zolje, ispaljuje neidentificirani projektil na teren među igrače gdje je naprava i eksplodirala. No sudeći po snimci, dio naprave eksplodirao je i među navijačima na tribinama koji su snimali 'minobacača'. Njima je događaj bio šaljiv, svjedoči snimka, no klubu za koji navijaju ovih dana nije do smijeha.

– Ograđujemo se od tog izgreda i osuđujemo ga. Kako smo u savezu doznali od kolega na terenu, ovo se ispaljivanje dogodilo prije početka utakmice, prilikom zagrijavanja, kada je većina igrača bila još u svlačionicama. Disciplinski sudac istražuje čitav događaj i donijet ćemo odluku o kazni klubu domaćinu, NK Plitvicama, jer ondje su bili zaduženi za osiguranje susreta i nije se smio dogoditi propust u kojem netko ovakvu napravu može unijeti na teren – kazao nam je Vladimir Romić, tajnik ličkog Nogometnog saveza. Da stvar bude gora, 'huligan na steroidima' nakon izgreda nije izbačen s tribina. Maja Brozičević, glasnogovornica ličke policije, kaže da policija provodi istragu, a objavljena snimka pomoći će u identifikaciji počinitelja vjerojatnog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine.

