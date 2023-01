Uhićen dok je palio kontejner za plastični otpad. Sumnjiče ga da ih je u Splitu zapalio 33

Čovjek koji je volio paliti plastične kontejnere za otpad. Tako bi se vjerojatno mogao nazvati 47-godišnjak, kojeg je splitska policija uhitila zbog sumnje da je zapalio čak 33 takva kontejnera na području grada. A uhićen je 19. siječnja u 23.30 u Bihaćkoj ulici nakon što je policiji dojavljeno da gori još jedan plastični kontejner za otpad. Te večeri su policajci, kako je priopćeno pojačano obilazili teren, pogotovo mjesta gdje su bili smješteni spremnici za otpad. Dok su patrolirali netko im je javio da gori jedan plastični kontejner u Bihaćkoj te da je malo prije izbijanja požara tamo zamijećen nepoznati muškarac koji je u spremnik za otpad ubacio nešto i zatim pobjegao.

No policajci su ga uskoro uspjeli naći i uhititi, a sada se sumnjiči da je od 5. studenog 2022. do 19. siječnja 2023. zapalio ukupno 33 kontejnera čime je pričinio štetu od 5766 eura. Prijavljen je za oštećenje tuđe stvari te mu vjerojatno slijedi dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Splitu.

U splitskoj policiji kazali su da su se paležom plastičnih spremnika za otpad bavili dulje vrijeme, odnosno da su svaki od navedenih događaja istraživali, prikupljali dokaze, radili analize kako bi utvrdili identitet počinitelja. Uz to su i intenzivnije obilazili mjesta požara, a to ih je na koncu dovelo do počinitelja. Njega se sumnjiči da palio kontejnere za plastični ili komunalni otpad u Zrinsko Frankopanskoj, A.G. Matoša, Ulici Dražanac, Ulici Domovinskog rata, Sinjskoj.... U nekoliko navrata vatra je zahvatila i parkirana vozila, a što je motiv njegovog suludog ponašanja utvrdit će se istragom.